شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية جديدة لـ كارمن سليمان بتوقيع عمر عبده وعمرو الشاذلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة كارمن سليمان مع الشاعرعمر عبده فى أغنية ضمن ألبومها الجديد تحمل طابع دراما، ومن ألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، ومن المقرر أن يتم طرحها مع نزوال الألبوم فى جميع منصات سوشيال ميديا.

من ناحية أخرى بعد النجاح الكبير الذي حققته خلال الفترة الأخيرة، وقع الاختيار على الفنانة المصرية كارمن سليمان لتكون نجمة افتتاح مهرجان موازين فى المغرب، وتستعد الفنانة لإحياء أمسية افتتاح مهرجان موازين - إيقاعات العالم - لدورته العشرين، وذلك على المسرح الوطني محمد الخامس فى الرباط الخميس 19 يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن كارمن سليمان شاركت لأول مرة كعضو لجنة تحكيم في برنامج نجوم الغد لاكتشاف المواهب بنسخته الأولى على قناة SBC السعودية إلى جانب فؤاد عبد الواحد وداليا مبارك، كما أنها قد أطلقت العديد من الأغنيات الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات ولاقت تفاعل كبير من جمهورها في الوطن العربي.