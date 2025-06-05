شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم *Thunderbolts يحصد 370 دولارا عالميا منذ طرحه فى أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم *Thunderbolts إيرادات وصلت إلى 370 مليونًا و439 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، حيث طرح أحدث أفلام مارفل يوم 30 أبريل الماضى فى دور العرض المصرية، وطرح يوم 2 مايو الجارى حول العالم، ووصلت مدته إلى ساعتين و6 دقائق.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 182 مليونًا و343 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و188 مليونًا و95 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم *Thunderbolts بعد أن وقعوا فى فخ الموت، يضطر فريقٌ غير تقليدى من الأبطال المضادين للطبيعة إلى الشروع في مهمةٍ خطيرةٍ ستُجبرهم على مواجهة أحلك جوانب ماضيهم.

فيلم *Thunderbolts من إخراج جيك شراير، ومن تأليف إريك بيرسون وجوانا كالو، ومن بطولة فلورنس بوج، لويس بولمان، سيباستيان ستان، هانا جون-كامين، جيرالدين فيسواناثان، ديفيد هاربور، فيوليت ماكجرو، أولجا كوريلينكو، وايت راسل، جوليا لويس-دريفوس، كريس باور، ويندل بيرس.

تم تصنيف فيلم Thunderbolts كـ PG-13 بسبب العنف الشديد واللغة والعناصر الموضوعية وبعض الإشارات المثيرة والمخدرات في خلال أحداثه.