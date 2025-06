شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد شوارزنيجر يدخل في جدال مع مخرج فيلم Terminator لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كاد النجم العالمى أرنولد شوارزنيجر أن يُفوّت فرصة نطق إحدى أشهر جمله السينمائية، خلال حديثه مع ابنه باتريك شوارزنيجر في سلسلة Actors on Actors على موقع Variety، قارن الاثنان عمل باتريك في سلسلة White Lotus مع المخرج مايك وايت بعمل أرنولد مع جيمس كاميرون في فيلمه "Terminator" عام 1984.

خلال النقاش، كشف أرنولد أنه تشاجر مع المخرج على الجمل، لكن كاميرون لم يتزحزح عن موقفه، حيث قال أرنولد، البالغ من العمر ٧٧ عامًا: "درست السيناريو لمدة شهر، ولديّ شخص يقرأ الأدوار معي، ونتدرب ونؤدي التكرارات".

وضرب أرنولد مثالًا على أنه واجه أزمة مع كاميرون بسبب جملته الشهيرة من السلسلة وهى I'll Be Back، متذكرًا عندما قال له: "لا أحب عبارة، وقلت له قال: 'ماذا تعني بأنك لا تحب العبارة؟' قلت: 'من الغريب أن يقول ألماني: I'll Be Back ردّ كاميرون على أرنولد قائلاً: " هل تحاول أن تُعلّمني كيف أصبح كاتبًا أفضل؟ لأنني لا أطلب منك أن تصبح ممثلًا أفضل، فقط قل: I'll Be Back، إذا كنت تريدني أن أُصوّر عشر لقطات لأنك تشعر بعدم الأمان حيال ذلك، يُمكننا ذلك، لكن لا تُغيّر أسلوب كتابتي".