شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكشف عن البوستر الدعائى لفيلم 7Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية GeA، عن البوستر الدعائى الأول لفيلم 7Dogs بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، حيث تصدر النجمان البوستر مع حمل كل منهما لمسدس مرتديان ملابس أنيقة، وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية على فيس بوك قائلا: "هيكون نقلة كبيرة فى السينما".

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب عز وكريم كل من النجم السعودى الكبير ناصر القصبى، ونخبة من نجوم العالم العربى (سيد رجب، تارا عماد، ساندى بيلا، هناء الزاهد ، هالة صدقى ومنة شلبي)، وعدد من النجوم العالميين مفاجأة هذا الفيلم، ومن إخراج العالميين Adil El Arbi وBilall Fallah.

وكان آل الشيخ أوضح من قبل قائلا: "قصة وفكرة الفيلم من تطويرى مع فريق Big Time، ومن كتابة وحوار الأستاذ محمد الدباح، وتحت إشراف الكاتب العالمى Daniel Knauf، وتم تصويره بالكامل فى استديوهات الحصن".