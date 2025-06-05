شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن بهجت قمر يحتفل بتخرج ابنه: أخيرا بهجت عملها (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر بتخرج ابنه بهجت، حيث نشر عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، صوراً من حفل التخرج الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وكتب: "أخيرا بهجت عملها، عقبال ما افرح بتخرجك من الجامعة وأجوزك أنت وأخوك، شكرا لأمك، شكرا ليا".

وتحدث الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر عن علاقته بالمطرب عمرو دياب وتقديم أغانى وأعمال معه، قائلا: "عمرو دياب لما عرف إنى ابن بهجت قمر قالى انت ابن بهجت قمر؟ وأعجب بيا وبدأت رحلتى معاه، وحبنى وكان وقتها عمرى صغير فى سنة 1993".

وأضاف أيمن بهجت قمر خلال حلوله ضيفا ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، على قناة dmc، اشتغلت فى الفترة دى مع إيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، وأول كليب تم تصويره ليا كان فى أغنية "حببونى" للمطرب عامر منيب، وكانت بطلته الفنانة غادة عادل.

وتابع: "وفى 1998 قدمت 3 أغانى لعمرو دياب، وحبنى طول الوقت، كنت بديه كلام يلحنه وبقى مؤمن بيا، وكان من ضمن الأغانى اللى حبيتها ليه "ولسه بتحبه يا قلبى"، "كان طيب كان حنين" و"لو كان يرضيك"، "يهمك فى إيه"، "الليلادى"، وقدمت له أكثر من 40 أغنية، وبحب تاريخى معاه وبحس أنى محظوظ فى الشغل معاه وهو بيحب يشتغل مع الناجحين، وبيحبهم".



أيمن بهجت قمر وابنه