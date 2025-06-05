شكرا لقرائتكم خبر عن قناة حلا شيحة الدينية تتجاوز 16 ألف متابع.. والفنانة: سعيدة إنى باتكلم عن ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت النجمة حلا شيحة عدد مشاهدات تجاوز عشرات الآلاف من خلال فيديوهاتها التي نشرتها على مدار الأيام القليلة الماضية عبر قناتها الجديدة بموقع يوتيوب، والذي تناولت فيهم مواضيع دينية.

وأعلنت حلا شيحة، منذ أيام، عن إطلاق قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"والتى ستقدم من خلالها محتوى دينيا.

وشاركت حلا شيحة أول فيديو عبر قناتها قالت خلاله: "سعيدة جدًا إنى باتكلم عن ربنا، وسعيدة إن فى ناس بتبعتلى تقول لى إحنا بنحب طريقتك أكتر حاجة بتشغلنى وبتملأ قلبى هى حب ربنا ولما بعدت عنه، قدرت أرجع تاني لأن الآيات كانت محفورة جوايا".

وتابعت: "ناس كتير بتسألنى إزاى قدرت أرجع وأكون قوية، الموضوع مش سهل بس ربنا جميل ودايمًا بيهدينا".

وأكدت حلا شيحة أنها ستشارك تجربتها مع القرآن من منظور شخصى وليس كداعية أو مفسرة، مشيرة إلى أن بعض الآيات كان لها تأثير عميق عليها، وأن الله هو الجمال وهو الذى يهدينا، وأنه يجب علينا دائمًا أن نحسن الظن بالله".