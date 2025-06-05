شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عزت عن العمل مع أبلة فاهيتا: شخصية مبدعة طول الوقت وخيالها واسع جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المؤلف والكاتب محمود عزت عن كواليس صناعة برنامج لايف من الدوبليكس "أبلة فاهيتا"، خلال حلوله ضيفاً في بودكاست الشغلانة مع آسر أحمد، الذي يعرض كل يوم أربعاء، ويناقش من خلاله كواليس صناعة السينما والدراما والبرامج التليفزيونية.

وقال محمود عزت: "كان من حظي الشغل فى أبلة فاهيتا مع جورج عزمي، علمني حاجات كتير في صناعة البرامج، واتلعمت من الأبلة نفسها، هي شخص مبدع طول الوقت، وكان عندها مساحة للخيال كبيرة جداً".

وأضاف رئيس ورشة كتابة برنامج أبلة فاهيتا: "وقبل الشغل مع أبلة فاهيتا كنت بشتغل في حاجات جادة شوية، مع الأبلة اكتشفت عالم الإنترتيمنت، وإن الناس لازم تكون مستمتعة وهي بتتفرج أصلا علشان توصل لهم أي رسائل، استفدت إنى سمعت مزيكا جديدة واتعاملت مع فنانين جدد ومصممين استعراض، وزي التعامل مع شادي أبو زيد والنزول مع الناس الشارع للتصوير مع الناس".

محمود عزت تخرج فى كلية الطب، وعمل في مجال الكتابة والأفلام الوثائقية وبرامج التليفزيون ومن ثم كتابة الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية، فعمل ضمن فريق كتابة برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبلكيس" ومن ثم ترأس فريق الكتابة، قبل أن ينتقل إلى الكتابة الدرامية مثل مسلسل الآنسة فرح، ومسلسل ما وراء الطبيعة، ومسلسل ستات بيت المعادي، ومسلسل الصفارة، وأخيرا ترؤسه فريق كتابة مسلسل ساعته وتاريخه، ومسلسل حسبة عمري، ومن أعماله السينمائية فيلم سعاد، الذى شارك في مهرجان كان السينمائي، وفيلم أبو صدام.

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويعرض يوم الأربعاء عبر منصات السوشيال ميديا الخاصة باليوم السابع، وكان قد حل المؤلف والسيناريست إياد صالح، في أول حلقات من البودكاست، للحديث عن صناعة السيناريو والكتابة والتأليف، كما حل محمد سري مدير المشروعات في شركة سعدي جوهر ميديا هب، في ثاني الحلقات للحديث عن كواليس عملية الإنتاج، وحل مهندس الديكور أحمد فايز في ثالث حلقات البودكاست، وكانت ضيفة الحلقة الرابعة مصممة الأزياء ايمان الخميسي للحديث عن صناعة الأزياء في الدراما والسينما والريد كاربت، وحل في الحلقة الخامسة الكاتب والمؤلف محمد إسماعيل أمين، والمخرج محمد سلامة ضيف للحلقة السادسة، وفي الحلقة السابعة حل الدكتور محمد مختار مدير التصوير للحديث على مهام عمليات التصوير وفي الحلقة التاسعة حل المؤلف والمخرج أحمد فوزي صالح، وكان ضيف الحلقة التاسعة المخرج باسل مبارك.



الكاتب والمؤلف محمود عزت