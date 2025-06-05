شكرا لقرائتكم خبر عن سميحة أيوب أول سيدة تلد قيصريًا وهذا أول أجر تحصل عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، عن عالمنا بعد مسيرة فنية كبيرة وذلك عن عمر ناهز 93 عاما، وقبل رحيل سيدة المسرح العربي أقيمت ندوة لمناقشة كتاب السيرة الذاتية للنجمة سميحة أيوب، واسم الكتاب "سميحة أيوب أسطورة المسرح العربى" للكاتب أيمن الحكيم، وقال أيمن الحكيم وقتها : "إتاحة الفرصة لى أن أجلس مع النجمة سميحة أيوب لساعات طويلة لمعرفة تفاصيل حياتها وكانت مهمة جدًا قبل كتابة الكتاب ومعرفة أول أجر حصلت عليه وأنها صاحبة الأرقام القياسية فى كل شيء".



واستكمل كلامه، قائلا: "سميحة أيوب أول سيدة تلد قيصرى حيث كانت متواجدة فى روما لولادة نجلها علاء محمود مرسى، وقد كان فى خطر على حياتها والأطباء نصحوها لإنقاذ حياتها أن تلد قيصرى، وكانت العملية وقتها لم تصل مصر بعد، كما كانت غالية جداً وهو ما جعلهم يقترضوا أموال العملية من السفارة المصرية فى روما ثم تم سداد الأموال فيما بعد".

وتابع: "سميحة أيوب إنسانة وفنانة عظيمة ورمز من رموز الفن المصرى، وحرصت على كتابة الكتاب بلغة أقرب للغة الأدب وبعد هذا الكتاب سميحة أيوب لم تكتشف بعد، وأول أجر حصلت عليه 9 جنيهات وظلت مديرة المسرح لمدة 14 عاما وبجانب الإدارة تقدم الأعمال تجربة فن متصله 75 عاما نجمة المسرح والسينما والإذاعة، وصاحبة الأرقام القياسية".

ولدت في 8 مارس 1932 بحي شبرا في القاهرة، وأحبت الفن منذ بدايتها، ما دفعها للالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث درست على يد كبار المخرجين والأساتذة، ومنهم زكي طليمات.

كانت البداية الحقيقية لسميحة أيوب على خشبة المسرح، حيث وجدت نفسها في أدوار تميزت بالعمق والقوة، وقدمت أعمالاً شكلت جزءًا أساسيًا من تاريخ المسرح العربي. من أشهر مسرحياتها: "سكة السلامة وغيرها .

كما تولت إدارة المسرح القومي لسنوات، حيث ساهمت في إثراء المسرح المصري بنصوص جادة وإخراج احترافي، ودفعت بالكثير من المواهب إلى الساحة.

رغم أن المسرح كان مملكتها الأولى، فإن سميحة أيوب لم تغفل الدراما التلفزيونية، فشاركت في العديد من الأعمال الناجحة التي تركت بصمة واضحة لدى الجمهور .

وقد تميزت نجوميتها بإبتعادها عن الترند والضجة الإعلامية، بل على الموهبة الحقيقية والعمل الجاد، مما جعلها تحترم وتقدر من أجيال من الجمهور والفنانين.

تعتبر سميحة أيوب رمزًا من رموز الثقافة والفن في مصر والعالم العربي، امرأة استطاعت أن تفرض نفسها في زمن كان المجال الفني فيه شديد التنافس، فتركت إرثًا غنيًا بالأعمال التي تعيش في وجدان الجمهور العربي حتى اليوم.