بعد رحلة مع الألم.. وفاة الفنانة السورية حنان اللولو

نقابة المهن السورية تنعي الفنانة حنان اللولو

محطات فنية في المسيرة الفنية لـ حنان اللولو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:58 مساءً - أعلنت نقابة المهن السورية، منذ قليل، وفاة الفنانةبعد معاناة طويلة مع مرض السرطان الذي أدى إلى تدهور صحتها بصورة كبيرة ودخولها لأحد المستشفيات قبل وفاتها؛ لتطوي الفنانة الراحلة حنان اللولو بذلك صفحة من صفحات الفن السوري الذي ساهمت في إثرائه من خلال أعمالها الفنية المتميزة.ونعت نقابة الفنانين في سوريا وفاة الفنانة، في منشور عبر الصفحة الرسمية للنقابة على الـ"فيسبوك"، جاء كالتالي: "تعازينا القلبية، بوفاة الفنانة حنان اللولو بعد صراع مع المرض، إنا لله وإنا إليه راجعون".الفنانة الراحلة كانت من الوجوه المعروفة في الساحة الفنية السورية، وقد شاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي تركت أثراً في ذاكرة الجمهور، بدأتمسيرتها الفنية في أواخر التسعينيات، حيث شاركت في العديد من الأعمال الدرامية السورية، من أبرزها: "دنيا"، "عشتار"، "خاتون"، "سليمو وحريمو"، "شاميات" بجزأيه الأول والثاني، و"هارون".يمكنك قراءة.. سمر عبد العزيز.. صوت يلامس الروح وأدوار تخلد في الذاكرة



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