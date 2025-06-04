هكذا ظهرت يسرا في أول أيام تصوير فيلم الست لما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:58 مساءً - قامت الفنانة يسرا، بتصوير مشاهدها الأولى في فيلم "الست لما" أمس الثلاثاء 3 يونيو بمنطقة الزمالك، وجمعتها هذه المشاهد بالفنان حمدي الميرغني الذي يشارك كضيف شرف في الفيلم، وشارك في المشاهد أيضاً الفنان أحمد صيام، وقرر صناع الفيلم إيقاف التصوير على أن يُستأنف بعد عطلة عيد الأضحى المبارك 2025.

انطلاق تصوير فيلم "الست لما" الشهر الماضي بدون يسرا

فيلم "الست لما" انطلق تصويره الشهر الماضي بدون بطلته الفنانة يسرا التي كانت متواجدة في فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار والفنانة الشابة مي حسن، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير يومين قبل عيد الأضحى واستئناف باقي المشاهد بعد عطلة العيد.

يسرا وحمدي الميرغني من كواليس الست لما - الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المنتجة

يسرا من أول يوم تصوير فيلم الست لما - الصورة من المكتب الإعلامي للشركة المنتجة



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فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدداً من قضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبوغريب. وإنتاج ندى، ورنا السبكي.

"بنات فاتن" فيلم ثانٍ من بطولة يسرا

يذكر أن يسرا انشغلت الأيام الماضية بتصوير فيلم "بنات فاتن" الذي بدأته قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولة الفيلم هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب. فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث، الفيلم من تأليف أمينة مصطفى. وإخراج محمد نادر.

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يأتي فيلم "شقو" كآخر أعمال يسرا في السينما، وجاء من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي. وجاء ظهور يسرا بشكل خاص كضيفة شرف. بالإضافة أيضاً لـ أحمد فهمي. والعمل من تأليف وسام صبري. ومن إخراج كريم السبكي.



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