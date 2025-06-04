بعد عام كامل من التحضيرات والمعاينات موسى أبوطالب: انتهاء تصوير 90% من مشاهد فيلم أسد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:58 مساءً - 56 يوماً تم خلالها الانتهاء من تصوير 90% من مشاهد فيلم "أسد" للمخرج محمد دياب، على أن يستكمل تصوير المشاهد المتبقية بعد عطلة عيد الأضحى، وليبدأ بعدها المخرج مرحلة ما بعد الإنتاج، والتي تشمل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وغيرها من التفاصيل؛ ليكون بعدها الفيلم جاهزاً للعرض محلياً وعربياً وعالمياً.

موسى أبو طالب: "فيلم أسد من الأعمال الضخمة إنتاجياً"

وأوضح المنتج موسى أبو طالب أن العمل يتم وفق خطة دقيقة لإخراج الفيلم بأفضل صورة ممكنة، من خلال توفير جميع الإمكانيات التي يحتاجها، سواء في الديكورات أو الملابس أو تدريبات الأكشن والمعارك، قائلاً: "فيلم (أسد) من الأعمال الضخمة إنتاجياً، ويتطلب وقتاً طويلاً للتحضير والبروفات، خاصة أنه يعود بنا إلى فترة 1800 وما بعدها، وهي مرحلة تاريخية لها تفاصيلها الخاصة من ملابس وديكورات وأكسسوارات، والتي نسعى لتقديمها سينمائياً بطريقة دقيقة وصحيحة".

كواليس فيلم أسد- الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة

كواليس فيلم أسد- الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة

موسى أبو طالب يكشف تفاصيل تصوير فيلم "أسد"

كواليس فيلم أسد- الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة

وأضاف أبو طالب: "بدأنا التحضيرات والمعاينات منذ أكثر من عام، حيث عمل مصمم الديكور أحمد فايز مع فريق كبير من المهندسين والعمال على تنفيذ ديكورات تناسب تلك الفترة التاريخية، بالتعاون مع المخرج محمد دياب، واختيار الأماكن التي تتناسب وأحداث الفيلم، والتي وصلت لـ15 موقع تصوير متنوعاً بين القاهرة وضواحيها وعدد من المحافظات، واستغرق تنفيذ بعض الديكورات، مثل ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، نحو 3 أشهر، كما شملت التحضيرات تجهيز الملابس والأكسسوارات لما يقرب من 2000 شخص، وقد بذلت مصممة الأزياء ريم العدل وفريقها مجهوداً ضخماً على مدار نحو 6 أشهر، تم خلالها تجهيز ملابس العديد من مشاهد الفيلم".

كواليس فيلم أسد- الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة



وأشار أيضاً إلى التحضيرات المكثفة لمشاهد الأكشن والحركة، والتي تم التدريب عليها على فترات، موضحاً أن الفيلم يضم عدداً كبيراً من مشاهد الحركة المصممة بطابع غير مسبوق في السينما العربية، بالتعاون مع فريق محترف بقيادة مصمم المعارك العالمي Kaloyan Vodenicharov، والذي تولّى تدريب الممثلين على أداء هذه المشاهد، خاصة وأن الفيلم يشارك في بطولته نحو 70 ممثلاً، بينهم 12 بطلاً وضيوف شرف من مصر وفلسطين ولبنان والسودان، بالإضافة إلى أكثر من 50 ممثلاً مشاركاً في الأحداث، بعضهم يؤدي مشهداً واحداً فقط ضمن الحبكة الأساسية.

موسى أبو طالب: "حتى الآن لا يمكن تحديد موعد نهائي للعرض"

وحول موعد عرض الفيلم، والتكهنات التي تتردد حوله قال أبو طالب: "حتى الآن لا يمكن تحديد موعد نهائي للعرض، لحين الانتهاء من جميع مراحل الفيلم خاصة وأن كل مرحلة منها في غاية الأهمية وسيتم تنفيذها بمنتهى الدقة في أماكنها التي سيتم اختيارها لتقديم أفضل صورة وصوت وموسيقى تصويرية وجرافيك لتقديم تجربة سينمائية مميزة للجمهور الذي سيشاهد الفيلم، وسيتم اتخاذ القرار بعد الانتهاء من كل المراحل الخاصة بالفيلم بالكامل".

محمد رمضان بكواليس فيلم أسد- الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة



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قصة وأبطال فيلم "أسد"

أما عن قصة الفيلم، فأوضح المنتج: "تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، وكيف انتهت، ففيلم (أسد) يقدّم قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار".

رزان جمال بكواليس فيلم أسد- الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ، وديكور أحمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل، ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، وإنتاج شركة Good Fellas Media Production لصاحبها موسى أبو طالب بالتعاون مع Big Time Fund وشركة Scoop Egypt Production لعماد سيد علي، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.



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