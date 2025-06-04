ميغان ماركل تُظهر جزءاً من وجه ابنتها ليليبيت للمرة الأولى بمناسبة يوم ميلادها الرابع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:58 مساءً - تحرص ميغان ماركل، دوقة ساسكس، على دورها كأم قبل الأدوار الأخرى التي تُمارسها في الحياة، سواء كمؤثرة، أو مقدمة بودكاست، أو سيدة أعمال، ودائماً ما تُعطي الأولوية هي والأمير هاري لطفليهما؛ الأمير آرتشي، والأميرة ليليبيت، كما يحافظان بشدة على خصوصيتهما، ويحرصان كل الحرص على إبعادهما عن الأضواء والسوشيال ميديا، ولكن قررت ماركل كسر هذه القاعدة بمناسبة يوم ميلاد ليليبيت ونشرت صوراً غير مسبوقة لها.
تحتفل ليليبيت، الابنة الصغرى للأمير هاري وميغان ماركل، في الرابع من يونيو، بيوم ميلادها الرابع، ولهذه المناسبة السعيدة نشرت ميغان ماركل، البالغة من العمر 43 عاماً، منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وحمل المنشور صورتين لم ينشرا من قبل، الأولى صورة حديثة لماركل وهي تحتضن ليليبيت، والبحر يظهر في الخلفية، والأخرى تظهر ماركل وهي تحمل ابنتها وهي طفلة حديثة الولادة.
وقد ظهر جزء من وجه ليليبيت في الصورة الأولى، ويُذكر أن كل الصور السابقة التي نُشرت لها كانت تُخفي دوقة ساسكس وجه ابنتها عمداً.
وعلقت دوقة ساسكس على الصورتان قائلةً: "يوم ميلاد سعيد لفتاتنا الجميلة. في مثل هذا اليوم، قبل أربع سنوات، دخلت حياتنا، ومن حينها، وكل يوم أصبح أجمل وأشرق بفضلها". وأضافت ماركل: "شكراً لجميع الذين أرسلوا لها الحب واحتفلوا بيومها الخاص".
في مارس الماضي، كانت قد تحدثت ميغان عن سبب إدراج صورة ليليبيت على الصفحة الرئيسية لعلامتها التجارية As ever lifestyle، وقالت: "قضيتُ جزءاً كبيراً من حياتي في الدفاع عن حقوق الفتيات والنساء، وأريد أن أرى هذا الكفاح يمتد لأجيال، ليليبيت بالطبع جزء من هذا، أريد أن أعلمها من الآن معنى أن تكون أماً عاملة. وأن يكون هذا جزءاً من إرثي لها".
تزوجت ميغان ماركل، والأمير هاري، البالغ من العمر 40 عاماً، في مايو 2018، ورُزقا بمولودهما الأول، الأمير آرتشي، البالغ من العمر الآن 6 سنوات، بعد عام واحد من الزواج. وفي عام 2020، تنحّى الزوجان عن واجباتهما الملكية في المملكة المتحدة وانتقلا إلى ولاية كاليفورنيا، مسقط رأس ميغان، حيث وُلدت الأميرة ليليبيت، المعروفة باسم ليلي، في يونيو 2021.
أطلق هاري وميغان على ابنتهما اسم ليليبيت ديانا تكريماً لعضوين من العائلة: جدة دوق ساسكس، الملكة إليزابيث الراحلة، التي لقبها أحد أفراد عائلتها في طفولتها باسم "ليليبيت"، ووالدته، الأميرة الراحلة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997 عندما كان هاري يبلغ من العمر 12 عاماً فقط.
ورغم أن دوقة ودوقة ساسكس تنحا عن أدوارهما الملكية، إلان أنه تم منح آرتشي وليليبيت لقبي أمير وأميرة كحفيدين للملك عند تولي الملك تشارلز العرش في سبتمبر 2022، وجاء هذا التأكيد عند تعميد الأميرة ليليبيت في مارس 2023.
الجدير بالذكر أن منذ حمل ميغان في آرتشي، ويحرص الزوجان على إعطاء وقت كبير من يومهما إلى أطفالهما، حتى يكبرا في كنفهما، ويعيشا حياةً سويةً هادئةً بعيدةً عن الأضواء.
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ميغان ماركل تحتفل بيوم ميلاد ابنتها الأميرة ليليبيت
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https://www.instagram.com/p/DKeD9atgOf0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تحتفل ليليبيت، الابنة الصغرى للأمير هاري وميغان ماركل، في الرابع من يونيو، بيوم ميلادها الرابع، ولهذه المناسبة السعيدة نشرت ميغان ماركل، البالغة من العمر 43 عاماً، منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وحمل المنشور صورتين لم ينشرا من قبل، الأولى صورة حديثة لماركل وهي تحتضن ليليبيت، والبحر يظهر في الخلفية، والأخرى تظهر ماركل وهي تحمل ابنتها وهي طفلة حديثة الولادة.
وقد ظهر جزء من وجه ليليبيت في الصورة الأولى، ويُذكر أن كل الصور السابقة التي نُشرت لها كانت تُخفي دوقة ساسكس وجه ابنتها عمداً.
وعلقت دوقة ساسكس على الصورتان قائلةً: "يوم ميلاد سعيد لفتاتنا الجميلة. في مثل هذا اليوم، قبل أربع سنوات، دخلت حياتنا، ومن حينها، وكل يوم أصبح أجمل وأشرق بفضلها". وأضافت ماركل: "شكراً لجميع الذين أرسلوا لها الحب واحتفلوا بيومها الخاص".
مفهوم الأم العاملة.. إرث ميغان لابنتها الصغيرة
https://www.instagram.com/p/DI9ZxORJBlC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DI9ZxORJBlC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DI9ZxORJBlC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
في مارس الماضي، كانت قد تحدثت ميغان عن سبب إدراج صورة ليليبيت على الصفحة الرئيسية لعلامتها التجارية As ever lifestyle، وقالت: "قضيتُ جزءاً كبيراً من حياتي في الدفاع عن حقوق الفتيات والنساء، وأريد أن أرى هذا الكفاح يمتد لأجيال، ليليبيت بالطبع جزء من هذا، أريد أن أعلمها من الآن معنى أن تكون أماً عاملة. وأن يكون هذا جزءاً من إرثي لها".
دوق ودوقة ساسكس.. وتوفير حياة هادئة لأطفالهما
https://www.instagram.com/p/DHljn7FJ1Zc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DHljn7FJ1Zc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DHljn7FJ1Zc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تزوجت ميغان ماركل، والأمير هاري، البالغ من العمر 40 عاماً، في مايو 2018، ورُزقا بمولودهما الأول، الأمير آرتشي، البالغ من العمر الآن 6 سنوات، بعد عام واحد من الزواج. وفي عام 2020، تنحّى الزوجان عن واجباتهما الملكية في المملكة المتحدة وانتقلا إلى ولاية كاليفورنيا، مسقط رأس ميغان، حيث وُلدت الأميرة ليليبيت، المعروفة باسم ليلي، في يونيو 2021.
https://www.instagram.com/p/DJNsc8FRQD6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DJNsc8FRQD6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DJNsc8FRQD6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أطلق هاري وميغان على ابنتهما اسم ليليبيت ديانا تكريماً لعضوين من العائلة: جدة دوق ساسكس، الملكة إليزابيث الراحلة، التي لقبها أحد أفراد عائلتها في طفولتها باسم "ليليبيت"، ووالدته، الأميرة الراحلة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997 عندما كان هاري يبلغ من العمر 12 عاماً فقط.
ورغم أن دوقة ودوقة ساسكس تنحا عن أدوارهما الملكية، إلان أنه تم منح آرتشي وليليبيت لقبي أمير وأميرة كحفيدين للملك عند تولي الملك تشارلز العرش في سبتمبر 2022، وجاء هذا التأكيد عند تعميد الأميرة ليليبيت في مارس 2023.
الجدير بالذكر أن منذ حمل ميغان في آرتشي، ويحرص الزوجان على إعطاء وقت كبير من يومهما إلى أطفالهما، حتى يكبرا في كنفهما، ويعيشا حياةً سويةً هادئةً بعيدةً عن الأضواء.
قد ترغبين في معرفة الأمير هاري وميغان ماركل يحصلان على هدية لـ آرتشي وليليبت أثناء حضورهما ألعاب إنفكتوس
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