ميغان ماركل تُظهر جزءاً من وجه ابنتها ليليبيت للمرة الأولى بمناسبة يوم ميلادها الرابع

ميغان ماركل تحتفل بيوم ميلاد ابنتها الأميرة ليليبيت

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مفهوم الأم العاملة.. إرث ميغان لابنتها الصغيرة

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دوق ودوقة ساسكس.. وتوفير حياة هادئة لأطفالهما

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:58 مساءً - تحرص، دوقة ساسكس، على دورها كأم قبل الأدوار الأخرى التي تُمارسها في الحياة، سواء كمؤثرة، أو مقدمة بودكاست، أو سيدة أعمال، ودائماً ما تُعطي الأولوية هي والأمير هاري لطفليهما؛ الأمير آرتشي، و، كما يحافظان بشدة على خصوصيتهما، ويحرصان كل الحرص على إبعادهما عن الأضواء والسوشيال ميديا، ولكن قررت ماركل كسر هذه القاعدة بمناسبة يوم ميلاد ليليبيت ونشرت صوراً غير مسبوقة لها.تحتفل، الابنة الصغرىوميغان ماركل، في الرابع من يونيو، بيوم ميلادها الرابع، ولهذه المناسبة السعيدة نشرت، البالغة من العمر 43 عاماً، منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وحمل المنشور صورتين لم ينشرا من قبل، الأولى صورة حديثةوهي تحتضن، والبحر يظهر في الخلفية، والأخرى تظهروهي تحمل ابنتها وهي طفلة حديثة الولادة.وقد ظهر جزء من وجهفي الصورة الأولى، ويُذكر أن كل الصور السابقة التي نُشرت لها كانت تُخفيوجه ابنتها عمداً.وعلقتعلى الصورتان قائلةً: "يوم ميلاد سعيد لفتاتنا الجميلة. في مثل هذا اليوم، قبل أربع سنوات، دخلت حياتنا، ومن حينها، وكل يوم أصبح أجمل وأشرق بفضلها". وأضافت ماركل: "شكراً لجميع الذين أرسلوا لها الحب واحتفلوا بيومها الخاص".في مارس الماضي، كانت قد تحدثتعن سبب إدراج صورةعلى الصفحة الرئيسية لعلامتها التجارية As ever lifestyle، وقالت: "قضيتُ جزءاً كبيراً من حياتي في الدفاع عن حقوق الفتيات والنساء، وأريد أن أرى هذا الكفاح يمتد لأجيال،بالطبع جزء من هذا، أريد أن أعلمها من الآن معنى أن تكون أماً عاملة. وأن يكون هذا جزءاً من إرثي لها".تزوجت، والأمير هاري، البالغ من العمر 40 عاماً، في مايو 2018، ورُزقا بمولودهما الأول، الأمير آرتشي، البالغ من العمر الآن 6 سنوات، بعد عام واحد من الزواج. وفي عام 2020، تنحّى الزوجان عن واجباتهما الملكية في المملكة المتحدة وانتقلا إلى ولاية كاليفورنيا، مسقط رأس ميغان، حيث وُلدت الأميرة، المعروفة باسم ليلي، في يونيو 2021.أطلقعلى ابنتهما اسمتكريماً لعضوين من العائلة: جدة دوق ساسكس، الملكة إليزابيث الراحلة، التي لقبها أحد أفراد عائلتها في طفولتها باسم "ليليبيت"، ووالدته، الأميرة الراحلة ديانا، التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997 عندما كان هاري يبلغ من العمر 12 عاماً فقط.ورغم أن دوقة ودوقة ساسكس تنحا عن أدوارهما الملكية، إلان أنه تم منح آرتشي وليليبيت لقبي أمير وأميرة كحفيدين للملك عند تولي الملك تشارلز العرش في سبتمبر 2022، وجاء هذا التأكيد عند تعميد الأميرة ليليبيت في مارس 2023.الجدير بالذكر أن منذ حمل ميغان في آرتشي، ويحرص الزوجان على إعطاء وقت كبير من يومهما إلى أطفالهما، حتى يكبرا في كنفهما، ويعيشا حياةً سويةً هادئةً بعيدةً عن الأضواء.

قد ترغبين في معرفة الأمير هاري وميغان ماركل يحصلان على هدية لـ آرتشي وليليبت أثناء حضورهما ألعاب إنفكتوس

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