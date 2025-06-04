هدى حسين تخوض مغامرة كوميدية مختلفة في برومو مسلسل الصحبة الحلوة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:58 مساءً - "الصحبة الحلوة" من الأعمال الدرامية الخليجية المنتظر عرضها يوم 13 يونيو من الشهر الجاري، وبدأت المنصة صاحبة حق العرض الترويج للعمل، وذلك من خلال نشر البرومو التشويقي الأول له عبر صفحتها على "إنستغرام".

هدى حسين تحتفل بيوم ميلادها الـ 70 في برومو مسلسل "الصحبة الحلوة"

واتضح من خلال البرومو أن بطلة العمل الفنانة هدى حسين ترتدي زي سيدة في مراحل عمرية متقدمة، وتحتفل بيوم ميلادها الـ70، ورغم تقدمها في السن إلا أنها محبة للحياة، هذا الأمر يجعلها تواجه مواقف ومفارقات كوميدية، البعض من هذه المواقف هي السبب في افتعالها وأخرى وليدة الصدفة.

ويبدو أن جمهور الفنانة هدى حسين ليس وحده متحمساً للمسلسل الذي سيتم عرضه على منصة (شاهد) الرقمية، ولكن هي أيضاً لديها الحماس نفسه الذي لم تستطع إخفاءه، لتقرر بث مقطع فيديو قصير عبر حسابها بـ"سناب شات"، كشفت من خلاله أن العمل يتميز بالطابع الكوميدي واصفة إياه بأنه "دمه خفيف"، ويقع في 10 حلقات، منوهة أن تركيبة شخصيتها بالعمل صعبة للغاية، لكونها تطلب ظهوراً مختلفاً سواء في الشكل أو المظهر.

وبجانب النجمة هدى حسين يشارك في بطولة المسلسل، عدد آخر من الفنانين وهم ميثم الحسيني، شبنم خان، سعاد الشطي، أنوار المنصور، عبد الله التركماني، منصور البلوشي، وآخرون، ومن تأليف عبدالله الحسيني وعبد العزيز السبيعي، ومن إخراج محمد دحام الشمري.

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تألق درامي سابق لـ هدى حسين

والجدير بالذكر، أن آخر الأعمال الدرامية التي قدمتها الفنانة هدى حسين كان مسلسل "البيت الملعون"، وهو العمل الذي حقق نسبة مشاهدات مرتفعة في العديد من البلدان العربية وقت عرضه، ويرجع ذلك إلى قصته وأحداثها الغامضة التي دارت حول شخصية "رزان"، وهي الشخصية التي قدمتها هدى حسين، والتي واجهت العديد من الصعاب في حياتها الشخصية بسبب زوجها الذي اعتاد على معاملتها بطريقة سيئة، مما دفعها إلى مغادرة المنزل برفقة أولادها، لتبدأ رحلة أخرى اتسمت بالرعب والغموض بداخل منزل قديم ذهبت إليه حيث لا يلبثون أن يكتشفوا أن الأسرار الكامنة بين جدرانه هي أقل همومهم الكبيرة.

وشارك في بطولة "البيت الملعون" عدد من النجوم وهم: خالد أمين، جاسم النبهان، باسم مغنية، أحمد إيراج، وآخرون.



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