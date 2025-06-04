جاستن بيبر ينشر رسالة غامضة.. وجمهوره قلق عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 08:58 مساءً - بات ليس غريباً على جاستن بيبر أن يطلق تصريحات يغلب عليها طابع الحزن والغضب عبر الإنترنت، إذ نشر عدة رسائل غامضة في الأشهر الأخيرة حول الحب والصحة العقلية، وقد أثارت جميعها قلقاً بين العديد من محبيه وأقاربه، واستكمالاً لهذه السلسلة، نشر بيبر أمس رسالة غامضة أخرى أثارت قلق معجبيه.

جاستن بيبر يثير قلق معجبيه

https://www.instagram.com/p/DKcQzvWxAGN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKcQzvWxAGN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKcQzvWxAGN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إلى جانب ظهوره الباهت بشكل متزايد خلال الفترة الماضية، نشر المغني الأمريكي الشاب جاستن بيبر، البالغ من العمر 31 عاماً، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" مشاركة لأفكاره حول طبيعة الولاء في الحب، مما دفع المعجبين لإطلاق تكهنات حول وجود خلل كبير في حياته، وقد تكون في علاقته العاطفية، أم جرحٌ قديم مازال أثره تاركاً بصمة عميقة في قلبه.

وكتب بيبر: "إخبار الآخرين بأنهم يستحقون شيئاً معيناً، أمر أشبه بتربية أطفال شخص آخر. من أنت لتخبر شخصاً بما يجب أن يحصل عليه أو لا يحصل عليه؟ ما هذه الجرأة؟ هذا ليس من شأنك. الله فقط هو من يقرر ما نستحقه".

https://www.instagram.com/p/DKc8La5B8F9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKc8La5B8F9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKc8La5B8F9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وفي منشور آخر، تحدث بيبر عن "الولاء" ووصفه بأنه "لغة مُتلاعبة"، وأضاف: "الولاء واجبٌ، إنه التزام".

وتابع حديثه: "هذه ليست إرادة حرة. الحب ليس واجباً. الحب متعة. أرجوكم توقفوا عن استخدام الولاء لإبعاد من حولكم عن خوفكم من أن يؤذوكم. يستخدم أعضاء المافيا أيضاً الولاء لإبقاء الناس في عصاباتهم. دعونا لا نستمر في استخدام هذه اللغة التلاعبية".

وإبان هذه المنشورات الغامضة، أعرب معجبوه في التعليقات عن قلقهم عليه، وأغلبهم أجمع أنه يستحق استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يستغل هذا الوقت حتى يُصفّي ذهنه المرهق.

إليكِ هذا الخبر وسط المخاوف الصحية لـ جاستن.. هايلي بيبر تشارك رسالة غامضة

جاستن بيبر ومعاركه الداخلية

Embed from Getty Images

لم يكن منشور أمس هو المنشور الأول لبيبر على هذه الشاكلة. في مارس الماضي بدأ يطلق العنان لمشاعره المكبوتة، ويسمح لها بالخروج، ربما يشعر بأنه أخف حملاً بعد ذلك.

ونشر بيبر، حينها رسالة عبْر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عبْر خاصية القصص، واعترف من خلالها بأنه يعاني من مشاعر سلبية حاول كبتها، وتحديداً الكراهية.

وكتب بيبر: "لطالما قيل لي في صغري ألّا أكره. وهذا جعلني أشعر بأنه ليس مسموحاً لي أن أكره، ولذلك لم أخبر أحداً بأنني أكرهه".

وأوضح نجم البوب ​​أن كبْت تلك المشاعر، جعله يشعر بأنه "يغرق"، وأنه "غير آمن". وقال إنه اكتشف مؤخراً أن الطريقة الوحيدة للتخلُّص من الكراهية، هي الاعتراف بوجودها أصلاً. وأضاف: "كيف لا نشعر بالكراهية من كلّ الألم الذي مررنا به؟".

وكان قد نشر قبلها رسالة تعبّر عن معاركه الداخلية، وعن شعوره بعدم الاستحقاق. وكتب: "لطالما شعرتُ طوال حياتي بعدم استحقاقي. وعندما يخبرني الناس بأنني أستحق شيئاً ما، أشعر بنوع من الخداع، وكأنهم يعرفون أفكاري".

كما اعترف بأنه يشعر بأنه: "غير مُؤهَّل وغير مُستعد في معظم الأيام". وهي لمحة نادرة عن الشك الذاتي المُستمر رغم نجاحه.

قد ترغبين في معرفة جاستن بيبر يلغي متابعة زوجته هايلي بإنستغرام ثم يشارك صوراً رومانسية لهما.. ما القصة؟

الدائرة المقرّبة لـ جاستن بيبر يشعرون بالقلق عليه

وقال مصدر مقرب لـلمجلة PEOPLE إن الأشخاص المقربين من بيبر يشعرون بالقلق بشأنه، وتابع: "إنه يواجه العديد من المشاكل المختلفة حالياً، ويتخذ قرارات سيئة للغاية مؤخراً، مما يؤثر سلباً على صداقاته وأمواله وأعماله".

ومن بين الضغوطات التي يتعامل معها مؤخراً علاقته المتوترة مع مديره السابق سكوتر براون، الذي أعلن اعتزاله في عام 2024.

كما أعلن جاستن بيبر عن قطع علاقته بعلامته التجارية للأزياء "درو هاوس". وكتب في منشور على إنستغرام حُذف لاحقاً في 10 أبريل: "أنا جاستن بيبر، لم أعد أتعامل مع هذه العلامة. درو هاوس لا تمثلني ولا عائلتي ولا حياتي".

كما قال المصدر أن بيبر يبدو وكأنه "ضائع"، وأضاف: "رؤيته ينهار هكذا صعبة.. إنه تائه. لا أحد يحميه، وأي شخص يرفض له طلباً يطرده من حياته".

وزعم المطلعون أيضاً أن بيبر أصبح لديه ديون بملايين الدولارات بعد إلغاء جولته Justice Tour في عام 2022.



قد ترغبين في معرفة جاستن بيبر في حفل السانجيت لأنانت أمباني: لن تصدقي المبلغ الذي تقاضاه مقابل ساعة واحدة



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».