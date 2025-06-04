بصورة من شبابها..لقاء الخميسي توجه رسالة حب لوالدتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة المصرية لقاء الخميسي صورة قديمة مميزة مع متابعيها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها والدتها عندما كانت شابة، و علقت لقاء على منشورها بكلمات من الحب و التقدير، موجهةً رسالة إلى والدتها بالقول: "أمي .
. أمي يا أحلى كلمة في الدنيا يا أمي، أمي يا نبع الحنان ، أمي يا كلمة امان امي يا احلى الاغاني".
و في وقت سابق، رد الممثل المصري حسين فهمي، على الفنانة المصرية لقاء الخميسي، التي أشارت إلى أنه قدم الكثير خلال مسيرته الفنية، إذ قالت: "الأستاذ والنجم الكبير والقدير المثقف المهذب الذي يقدر الفن والفنانين ويحترم الجميع أياً ماكان قدرهم ، شكرا على المصداقية والتواضع والاخلاق الحميدة والكلمة الصادقة الجميلة، شكرا على المجهودات العظيمة ، شكرا على وجودك في عالم الفن والمحبة والسلام ،شكرا"، وكتب حسين فهمي عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي: "شكرًا جزيلًا على كلماتك الراقية، هذا التقدير والمحبة هما الدافع الحقيقي للاستمرار في تقديم الفن بكل صدق وإخلاص، ممتن جدًا لوجود أشخاص يقدرون الفن بهذه الروح الجميلة".
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