طرح بوستر فيلم "آخر رجل في العالم" بطولة مي كساب وبيومي فؤاد

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "آخر رجل في العالم" عن البوستر الرسمي للعمل، تمهيدًا لطرحه قريبًا في دور العرض.



ينتمي الفيلم إلى نوعية الكوميديا الفانتازية، وتدور أحداثه حول "كمال"، الرجل الوحيد الذي ينجو من تعويذة فرعونية تقضي على جميع الرجال، ليجد نفسه فجأة في عالمٍ لا يضم سوى النساء، فينعكس ذلك على حياته بشكل غير متوقع.

الفيلم من بطولة أيمن منصور، ويشاركه بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، وحمزة العيلي، ومن إخراج أسامة عرابي، وتأليف أحمد رجب وإسلام شتا عن قصة لهشام هلال.