شكرا لقرائتكم خبر عن عبير نعمة تحيى حفلا فى ألمانيا 14 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة اللبنانية عبير نعمة لإحياء حفل غنائى فى مدينة دوسلدورف بألمانيا، وذلك يوم 14 يونيو الجارى، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

وفى منتصف شهر فبراير الماضى، أحيت الفنانة عبير نعمة، حفلا غنائيا مع الفنان مروان خورى، فى الكويت، حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من الترحيب، لتأسر الحضور بمجموعة من الأغنيات التي تنوعت بين الكلاسيكي والرومانسي، منها "صدقني نسيتك، كل ما تقلي، لما أطلع بعيونك، قلي حبيبي، بعدني بحبك"، في ظل تفاعل كبير أضفى على الأجواء طابعًا مميزًا.

وأعربت عبير نعمة في تصريح صحفي، عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، مؤكدة أن التعاون مع A Music كان مثمرًا، وقالت: "هذا هو حفلي الثاني خلال فترة قصيرة، وأنا سعيدة بالمستوى المتميز الذي ظهر به الحفل والتفاعل الرائع من الجمهور. أتطلع للقائهم مجددًا قريبًا".

وكانت طرحت الفنانة عبير نعمة، أغنيتها التي تحمل اسم "بصراحة" وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع يوتيوب، ومن أغاني عبير نعمة كليب باسم "بلا ما نحس"، وهي عمل رومانسي تُجسّد مشاعر الحبّ من طرف واحد وحالة الإنتظار والأمل التي يعيشها الشخص وعدم قدرته على البوح بأحاسيسه خوفاً من خسارة الصداقة التي تجمعه بالطرف الآخر، والأغنية من كلمات وألحان نبيل الخوري، توزيع وميكس سليمان دميان.