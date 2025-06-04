شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بورسعيد السينمائى الدولى يبدأ استقبال الأفلام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائى الدولى، برئاسة الناقد السينمائى أحمد عسر، عن فتح باب استقبال الأفلام للمشاركة فى مسابقات الدورة الأولى من المهرجان، المقام خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2025، ومن المقرر أن يتم استلام الافلام ابتداءً من غد الخميس وحتى 20 يوليو المقبل.

ووجهت إدارة المهرجان في بيان إعلامي الشكر إلى صانعي الأفلام الذين قدموا أفلامهم العام الماضي، موضحة أنه رغم سعيها لإقامة الدورة الأولى في موعدها المقرر سابقا في ديسمبر 2024، إلا أن ظروفًا خارجة عن الإرادة استدعت تأجيل الموعد إلى سبتمبر 2025، وبناءً على اللائحة المعلنة للمهرجان، تم تحديد أهلية المشاركة في المسابقات الرسمية للأفلام المنتجة اعتبارًا من 1 يناير 2024.

وأضافت: نعتذر عن عدم إمكانية مشاركة الأفلام المنتجة قبل هذا التاريخ ضمن المسابقات الرسمية، مع تأكيد تقديرنا العميق لقيمتها الفنية، كما تحتفظ إدارة المهرجان بحق اختيار بعض هذه الأعمال لعرضها خارج إطار المسابقات الرسمية، بالتنسيق مع صناعها. ومن المقرر أن يتم استقبال الأفلام المنتجة خلال عام 2025 فقط، في الدورة المقبلة. مع الاحتفاظ بمشاركة الأفلام التي تم انتاجها 2024 وسبق استقبالها.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص إدارة المهرجان على الالتزام الكامل باللائحة، بما يضمن مستوى فني يواكب الحراك السينمائي المعاصر ويُشجع على تقديم أعمال جديدة تعكس تطور التجربة السينمائية.

جدير بالذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.