مروى تطرح أغنية العيد

ميرنا وليد - بيروت - مع اقتراب عيد الأضحى، طرحت الفنانة اللبنانية مروى أغنية العيد الجديدة "أهلًا بالعيد" من كلمات شريف طاهر، ألحان مجدي أبو عوف، توزيع مصطفى أبوريا، استعراضات كابتن محمد بيلا.



وكانت مروى قد طرحت مؤخراً في عيد الأم "أحلى كلام أمي،، في عمل مؤثر تجسد فيه دور أم تتأمل ابنتها الصغيرة بعد وفاتها، وتعيش حالة من القلق والخوف عليها. وعبّرت مروى عن تأثرها الشديد خلال التصوير، مؤكدة أن الأغنية أعادت إليها مشاعر فقدان والدتها، التي كانت تواصلها بنظرات حزينة وصامتة، وقالت: "أمي كانت تتكلم بعيونها ودموعها، وكانت سر الحياة بالنسبة لي".

الأغنية من كلمات شريف طاهر، ألحان مجدي أبو عوف، توزيع وميكس وماستر مصطفى أبوريه، ومونتاج بيشوي وجيه، بمشاركة تمثيلية من الطفلة جنا أيمن.