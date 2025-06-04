منة فضالي تستمتع بالطبيعة الخلابة في جبال لبنان

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منة فضالي على متابعيها من خلال مجموعة صور رائعة شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء غستمتاعها بوقتها في طبيعة لبنان المميزة، و كانت ترتدي كروب توب زاهي الألوان من دون اكمام مكشوف الظهر مع شورت قصير باللون الزهري، و ربطت شعرها إلى الخلف على شكل كعكة مع مكياج هادئ اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وتأتي هذه الإطلالة بالتزامن مع مشاركة منة في مسلسل "سيد الناس"، الذي يخوض بطولته الممثل عمرو سعد، ويشارك فيه نخبة من الممثلين من بينهم إلهام شاهين، ريم مصطفى، وأحمد زاهر، وتدور أحداث العمل حول صراعات عائلية حادة بين الإخوة، ضمن حبكة اجتماعية مشوّقة من تأليف ورشة "قلم" وإخراج محمد سامي.

