ماثيو ماكونهي يشارك ورقة اهدافه من عام 1996..هل حققها كلها!

ميرنا وليد - بيروت - في عام 1996، ملأ النجم العالمي ماثيو ماكونهي، البالغ من العمر 22 عامًا آن ذاك، صفحةً في مذكراته بعشرة أهداف حياتية، ثم احتفظ بها حتى عثر عليها بالصدفة بعد عقود أثناء كتابته لمذكراته "أضواء خضراء".



كشف ماكونهي عن القائمة في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن جميع أهدافه، من "أن يصبح أبًا" و"مخاطرة أكبر" إلى "الفوز بجائزة الأوسكار"، إما تم شطبها أو قيد التنفيذ.

تبدو هذه الأهداف الآن أشبه بسيرة ذاتية، فهو وكاميلا ألفيس والدان لثلاثة أطفال، وحصل على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل لعام 2014 عن فيلم "نادي دالاس للمشترين"، وتساعد مؤسسته "استمر في الحياة" المراهقين على بناء حياة صحية. يصف ماكونهي كتابة المذكرات بأنها "عقد مع الذات".

