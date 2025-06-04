بعد شائعات زواجها .. مها الصغير تتقدم بشكوى رسمية

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن قدمت الإعلامية المصرية مها الصغير شكوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بما يخص تداول شائعات أفادت بزواجها الثاني من الممثل المصري طارق صبري، بعد انفصالها من الممثل المصري أحمد السقا استجاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز.



وأورد بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه سينظر في الشكوى، وسيتخذ إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وشدد على ضمان حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي لكافة المخالفات.