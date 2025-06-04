وفاة الممثلة حنان اللولو

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة السورية حنان اللولو بعد صراع مع مرض السرطان، وقد أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن الأمر.

وأوردت النقابة:"تعازينا القلبية بوفاة الفنانة حنان اللولو بعد صراع مع المرض.. إنا لله و إنا إليه راجعون".

وكانت قد كشفت قبل الوفاة ابنة الممثلة السورية حنان اللولو تطورات حالة والدتها الصحية بعد تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة في أحد مستشفيات دمشق.

وقالت ابنة حنان اللولو: "الوالدة بخير، لكنها لا تزال في المستشفى ومتعبة، أرجو منكم الدعاء لكي تعود وتنير بيتها".

وبينت أن والدتها تعاني من مضاعفات ناتجة عن عودتها لمرض السرطان، بعد أن كانت قد خضعت مؤخراً لعلاج سابق شمل استئصال جزء من معدتها نتيجة لإصابة المعدة بورم خبيث.

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