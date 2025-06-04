شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يرقص بالمزمار على طريقة سمير غانم فى حفل تامر حسنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر حسنى حفلًا غنائيًا فى إحدى الجامعات الخاصة، وقد شهد الحفل أجواءً مليئة بالسعادة والفرح، بحضور الآلاف من طلاب الجامعة.



تامر حسني ومحمد ثروت

تامر حسني ومحمد ثروت



حفل تامر حسني



تامر حسني



الفنان تامر حسني



تامر حسني



حفل تامر حسني



تامر حسني



الفنان تامر حسني

وخلال الحفل قدم تامر حسني مجموعة من أبرز أغانيه التي لاقت تفاعلاً كبيرًا من الحضور، منها "يا أنا يا مفيش" و"Come Back to Me" التي غناها بصيغتيها الأصلية والجديدة بالأسلوب الشعبي، كما أمتع الجمهور بأغنية فيلمه الأخير "ريستارت" بعنوان "المقص"، بالإضافة إلى أغنيتي "هرمون السعادة" و"عمري ابتدا" التي أشعلت حماس الحاضرين، ورقص معه على المسرح النجم محمد ثروت وصفق له جميع الحضور.

وأعرب تامر حسني عن سعادته بمشاركته في هذا الحدث المميز، متمنيًا للطلاب الخريجين مستقبلاً مليئًا بالنجاح والتقدم، واختتم الحفل بتوجيه الشكر لإدارة الجامعة على تنظيم هذا الحدث.