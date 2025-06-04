شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أغنية أنا رئيسها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة، "أنا رئيسها" من كلمات وألحان بجاد أسامة، وتقول كلمات الأغنية "قلبي الأبيض عامل طوب الأرض وزامل طوب الأرض.. شاف العيب والويل مش بتغير لما يزيد الضغط طاير فوق الارض كأني بجناحين.. جيبي عامر واتولدت اغامر توهت عشان بداوي الجرح طول الليل.. قلبي الابيض وقفوله النبض وصدروله الرفض لما مشيت وعيت".

وتستكمل كلمات الأغنية "أمنت نفسي وابيض ع الجميع سبت الاحساس في المية ومات غريق.. شبعنا من لت الخلق المحرومين كله بالحب الحب كان كمين.. الحمد لله على العادي ومش بكيد بس عارفين مقامي إني بفريق.. الدنيا خلتني نازي المحروقين متجيش معايا أجاري الملحوسين".

وكان انتهى القائمون على فيلم أسد للنجم محمد رمضان والمخرج محمد دياب من تصوير 90% فى أحداث العمل، وذلك على مدار 56 يوماً، على أن يستكمل تصوير المشاهد المتبقية بعد أجازة عيد الأضحي، وليبدأ بعدها المخرج مرحلة ما بعد الإنتاج والتي تشمل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وغيرها من التفاصيل ليكون بعدها الفيلم جاهزا للعرض محليا وعربيا وعالميا.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، وكيف انتهت، ففيلم (أسد) يقدّم قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار".

يشار إلى أن فيلم "أسد" من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور احمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.