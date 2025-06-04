شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تبدأ تصوير مشاهدها الأولى فى فيلم الست لما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

صوّرت النجمة يسرا مشاهدها الأولى فى فيلم الست لما، أمس الثلاثاء، بمنطقة الزمالك، مع الفنان حمدى الميرغنى الذى يشارك كضيف شرف فى الفيلم، والفنان أحمد صيام، وقرر صناع الفيلم إيقاف التصوير على أن يتم استئنافه بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.

فيلم "الست لما" انطلق تصويره الشهر الماضي بدون بطلته الفنانة يسرا التى كانت متواجدة فى فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولى فى دورته الـ78، حيث تم تصوير يوم فقط في أحداثه جمع بين الفنانة انتصار والفنانة الشابة مي حسن، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير يومين قبل عيد الأضحى واستئناف باقى المشاهد بعد إجازة العيد.

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، إنتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في اطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبوغريب، وإنتاج ندى ورنا السبكي.

يذكر أن يسرا انشغلت الأيام الماضية بتصوير فيلم "بنات فاتن" الذي بدأته قبل سفرها إلى مهرجان كان، ويشارك في بطولة الفيلم هدى المفتي، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة، ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب. فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث والفيلم من تأليف أمينة مصطفى. وإخراج محمد نادر.



يسرا من اول يوم تصوير فيلم الست لما



كواليس فيلم الست لما



يسرا وحمدى الميرغني من كواليس الست لما