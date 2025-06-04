مها الصغير تشكو وسائل إعلامية بانتهاك حياتها الخاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - تقدمت الإعلامية مها الصغير بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، في أول إجراء رسمي لها، بعد الشائعات التي طالتها في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع انفصالها عن الفنان أحمد السقا، وتداول أنباء حول دخولها في علاقة عاطفية جديدة، رغم التزامها الصمت التام منذ واقعة الطلاق، ومناشدتها قبل ساعات بالتوقف عن ترويج أخبار مغلوطة عن حياتها الخاصة، بما تُسبب ضررًا لعائلتها.

مها الصغير تتهم وسائل إعلامية بانتهاك حياتها الخاصة

مها الصغير تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد وسائل إعلامية

أبدت مها الصغير في الشكوى المُقدمة، تضررها من قيام بعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإخبارية والصفحات والقنوات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر أخبار كاذبة، تنتهك حرمة الحياة الخاصة لها ولأسرتها، موضحة أنّ "بعض الوسائل الإعلامية دأبت على النشر اليومي لهذا المحتوى، مع تغيير طرق العرض باستخدام أساليب إعلامية متنوعة، ما يعكس النية للإساءة والتشهير".طالبت الإعلامية في شكواها، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على إدارة هذه المواقع والوسائل الإعلامية، حيث يعمل المجلس حاليًا على فحص الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لعمل وسائل الإعلام، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد وكرامتهم، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس بها، والتصدي للمخالفات كافة.

تحذير شديد اللهجة من مها الصغير

وكانتقد أصدرت بيانًا صحفيًا، مساء أمس الثلاثاء، حيث هددت باللجوء إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد مروجي الشائعات التي طالتها في الأيام الأخيرة، قائلة: "إن لم تتوقف هذه التجاوزات، فسأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تحفظ كرامتي وحقوق أبنائي وعائلتي".

وأعربت عن استياءها الشديد من الشائعات التي تُثار حولها في الآونة الأخيرة، رغم التزامها الصمت التام، حيث أصدرت بيانًا صحفيًا، تستنكر فيه اتجاه البعض لترويخ أخبار مغلوطة، بما يضرها وعائلتها أيضًا، قائلة: "لقد التزمت الصمت طويلًا، وتحملت ما يفوق طاقتي، لا عن ضعف أو خوف، بل احترامًا لنفسي ولأبنائي.. كنت دائمًا أؤمن بأن الكرامة تكمن في الصمت، وأن صون البيوت أولى من الخوض في التفاصيل".

مها الصغير: "الأخبار المغلوطة تؤلم قلوبًا وبيوتًا"

وتابعت: "يبدو أن هناك من لا يقدر ذلك، فيطلق الكلام دون وعي، ويخوض في أعراض الناس بأحاديث مغلوطة لا تمت إلى الحقيقة بصلة غير مدرك أن وراء كل كلمة قلوبًا تتألم وبيوتًا تتصدع، لذا، أطلب من الجميع بكل احترام، أن يتركوا اسمي بعيدًا عن أي سياق لا علاقة لي به، وألا يزج بي في أمور لم تصدر عني".

وأكدت مها الصغير :"أنّ السكوت ليس دائمًا دليل حكمة، وأحيانًا يكون لزامًا علينا أن نقف وقفة حازمة، لأن كرامة الإنسان ليست محلًا للعبث أو موضعًا للتسلية"، واختتمت بيانها بالآية القرآنية: "يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه".

انفصال السقا ومها الصغير

يذكر أن أحمد السقا أعلن انفصاله عنفي منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قال فيه: "الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدةمنفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".

وتابع السقا: "ومش عايز رغى ف الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصه والأخوه الصحفيين.... وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها... شكرا".

وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الإنفصال تصرف في قمة الإحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد ان اعلن بينما تأخرت هى ف الإعلان ففى هذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام اللتى قد توضح هذه الرغبه قريبا".

وبعد ساعات قليلة قام أحمد السقا بحذف المنشور، وذلك بعد توجيه اللوم له من قبل المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا المختلفة، على طريقة صياغة بيان الانفصال، حيث رأى الكثيرون أن السقا كان عليه كتابة البيان بطريقة مناسبة أكثر، والابتعاد عن التلميحات التي وجهها لطليقته خاصة مع وجود أبناء بينهما وعشرة سنوات طويلة، وهو ما استجاب له السقا وقام بحذف المنشور.

يُذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء، وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال، وكانا ينفيانها دائماً ولكن بعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».