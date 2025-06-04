مشاكل تقنية في أغنية حسام حبيب الجديدة والأخير يعتذر: خطأ غير مقصود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - أثارت أغنية حسام حبيب الجديدة "سيبتك"، التي تُعد أولى أغاني ألبومه الجديد لصيف 2025، وتشهد عودته إلى الساحة الغنائية بعد فترة طويلة من الغياب، جدلًا واسعًا بين الجمهور، بالتزامن مع طرحها، مساء أمس الثلاثاء، بسبب وجود مشاكل في الصوت، الأمر الذي أشار إليه قطاع كبير من المُتابعين، مُعتقدين أنه خطأ في الهندسة الصوتية، وكان من الأفضل تدارك الأمر مُبكرًا، وعدم إطلاقها بهذا الشكل.

سبب مشكلة أغنية حسام حبيب "سيبتك"

من جانبه، أبدى الفنان حسام حبيب،+ اعتذاره الكامل إلى جمهوره عبر مقطع فيديو، نشره على حسابه على "التيك توك"، مؤكدًا أنّ الخطأ الموجود في الأغنية، لم يكن مقصودًا، ولم ينتبه له إلا من تعليقات الجمهور، مؤكدًا أن الأزمة ليست مُتعلقة بمهارة مهندس الصوت من عدمه، لاسيما وأنّ المسألة قد تبدو مُعقدة في شرحها نوعًا ما، قائلاً: "أنا صوتي كويس، مش تعبان كما يزعم البعض، لكن المشكلة مرتبطة بنقل الصوت والموسيقى، ومن الوارد أنّ تحدث مع أي شخص، حال انقطاع الإنترنت أو الكهرباء".

@hossam.habibofficial توضيح !♬ الصوت الأصلي - Hossam Habib

نسخة جديدة من الأغنية خلال ساعات

وأكد حسام حبيب أنه جار حاليًا حل تلك المشكلة، وطرح نسخة جديدة من "نسيتك" عبر "يوتيوب"، متمنيًا أنّ تنال الأغنية إعجاب الجمهور، بعد تعديل الصوت، حيث قال: "بشكركم كلكم جدًا، سواء اللي عجبته الأغنية أو لأ.. وإن شاء الله اللي جاي يعجبك".

حسام حبيب يشكر صنّاع الأغنية: وقفوني عل رجلي من تاني

وأشار إلى ظهوره في بثٍ مباشر مساء اليوم الأربعاء، مع صُنّاع الأغنية، لتوجيه الشكر لهم أمام الجمهور على جهودهم المبذولة طوال الفترة الماضية، فضلًا عن الاحتفال بردود فعل الجمهور الإيجابية، والتفاعل الكبير مع الأغنية، قائلاً: "كانوا واقفين في ضهري، ووقفوني على رجلي من تاني.. اللي جاي هيبقى أحلى.. وثقة أكبر".

كلمات أغنية حسام حبيب الجديدة "سيبتك"

يُذكر أنّ أغنية "سيبتك" كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، توزيع أحمد وجيه، من إنتاج شركة روتانا، وتقول كلماتها: "سيبتك تقول عليا.. حاجات ماكنتش فيّا.. سيبتك تجيب اللوم عليا.. وفضلت برضو شاريك.. ضيعت فيا روحي.. معاك ليه زادت جروحي.. ده أنا كنت ليك.. أنا كان طموحي إزاي في يوم أرضيك.. من حبي فيك أذتني.. وجعتني بيك لقيتني.. عايش حكاية غيرتني.. والفضل يرجع ليك".

هل يوجه حسام حبيب رسائل إلى شيرين عبد الوهاب في أغنيته الجديدة؟

وكان حسام حبيب تصدر مؤخرًا التريند على جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي بالتزامن مع طرح تيزر أغنية "سيبتك"، حيث ربط الكثير من الجمهور بين اسم الأغنية وبين علاقته بطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، ورأى الكثير أن في ذلك تلميحًا واضحًا إلى تجربته الشخصية السابقة، خاصةً وأن حسام حبيب أكد من قبل أن ألبومه الجديد يحمل الكثير من التفاصيل الخاصة بمحن ومغامرات حياته الشخصية خلال السنوات الأخيرة.

طرح ألبوم حسام حبيب على جزأين

ومن المُقرر أنّ يصدر ألبوم حسام حبيب الجديد على جزأين على فترات متباعدة، كل جزء يشمل 5 أغانٍ، ويتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم تامر علي، أدهم معتز، نابلسى، أمين نبيل، إبراهيم شتا، أحمد يوسف وغيرهم.

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