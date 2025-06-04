الروحانيات عالية في السما.. بالفيديو عمرو سعد وأحمد السقا قبل الصعود لجبل عرفات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - تحدث الفنان عمرو سعد، والفنان أحمد السقا عن أدائهم مناسك الحج لهذا العام، متوجهين بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على حسن التنظيم.

عمرو سعد: "التنظيم رائع وكل حاجة سهلة ومنظمة ومدروسة"

وأضاف عمرو سعد، خلال تصريحات لبرنامج «صباحك مصري»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الأربعاء: «الروحانيات عالية في السما، ربنا يديمها نعمة ويتقبل منا ومن كل الناس ويتقبل الدعاء، وتبقى سنة حلوة على الجميع».

وتوجه بالشكر إلى وزارة الإعلام السعودية على المجهود الكبير الذي تبذله في هذا الصدد، مضيفًا: "التنظيم رائع وكل حاجة سهلة ومنظمة ومدروسة بشكل غير عادي، دي أول حجة ليا، أنا مستمتع بيها وربنا يتقبل".

وأشاد بالتقنيات المستخدمة لتسهيل أداء المناسك على الحجاج الوافدين من مختلف أنحاء العالم، مثمنًا حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكمل: "لما بنيجي هنا إحنا في بيتنا، بحس إني مبعدتش عن مصر، السعوديين بيحبوا مصر ومتأثرين بالفن والتاريخ المصري وبيحسوا إن مصر بلدهم".

أحمد السقا: "الحمد لله الرحلة ميسرة"

من جانبه، أعرب الفنان أحمد السقا، عن شكره للمملكة العربية السعودية على حسن التنظيم، مؤكدًا أن "التنسيق منظم جدًا".



وواصل: "شايلينا من على الأرض شيل، والحمد لله الرحلة ميسرة، حاجة تفرح لما تدخل الحرم والسعي ولسة عندنا عرفة والمزدلفة ومِنى، كلها طقوس وروحانيات تعزل الشخص عن العالم.. ربنا يتقبل منا ومن جميع الناس القادمين من مختلف أنحاء العالم".

أحمد السقا برفقة حمادة هلال وعمرو سعد إلى السعودية

أحمد السقا برفقة حمادة هلال وعمرو سعد لأداء مناسك الحج - الصورة عبر خاصية الستوري لحساب أحمد السقا بإنستغرام



يذكر أن الفنان أحمد السقا سافر رفقة الفنانين حمادة هلال وعمرو سعد إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام منذ أيام قليلة.‏

وقام أحمد السقا بنشر صورة تذكارية جمعت الثلاثة ‏بملابس الإحرام البيضاء وذلك عبر خاصية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".



للمزيد.. بعد أيام قليلة من انفصاله.. أحمد السقا برفقة حمادة هلال وعمرو سعد لأداء مناسك الحج



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