شاهدوا كيف احتفلت سماح زيدان بيوم ميلادها.. وهذه أبرز محطاتها الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - بطريقتها الخاصة، احتفلت الفنانة سماح زيدان بيوم ميلادها، حيث ارتدت فستاناً ناعماً وكان أمامها طبق وُضع عليه قطعة من الكعك وكُتب على الطبق: "يوم ميلاد سعيد سماح".

وعلقت سماح على الصور التي شاركت متابعيها بيوم ميلادها وكتبت: "يمضي العمر والله مالكه.. فاللهم اجعل سنتي الجديدة سنة خير وبركة.. وأعني فيها على عمل ما تحب وترضى".

وتلقت التهاني من متابعيها وزملائها بالوسط الفني.

سماح زيدان في سطور

أبرز المحطات الفنية بمسيرة سماح زيدان

الفنانة سماح زيدان قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال الدرامية، وكانت لها تجارب سينمائية استطاعت بموهبتها أن تصل إلى قلوب العديد من محبي الدراما، شاركت بالحضور في العديد من المهرجانات السينمائية.شاركتبأول عمل فني لها وكان مسلسل "شد بلد" من ﺇﺧﺮاﺝ الراحل عبدالخالق الغانم، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ سمير الناصر وعبدالعزيز السماعيل، ومن بطولة نخبة من النجوم منهم الفنان أسعد الزهراني، مروة محمد، بشير الغنيم، الراحل خالد سامي، يوسف الجراح، سمير الناصر، سعاد علي، ريماس منصور، أفنان فؤاد، ليى السلمان، نرمين محسن، إبراهيم الحساوي، أغادير السعيد، راضي مهنا، سلطان المقبالي، أمينة القفاص، شفيقة يوسف جعفر الغريب، مي البلوشي، وسعيد قريش.

ومن أعمالها أيضاً مسلسل "من أجلها" من إخراج رائد التميمي وﺗﺄﻟﻴﻒ عادل الجابري ومن بطولة الفنان محمد الحجي، سعيد قريش، شيماء سبت، أبرار سبت، علي السبع، ليلى السلمان، فارس الخالدي، نور حسين، نوف السعد، جميل الشايب.

و شاركت بمسلسل "كسر الشموع" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله الجريان ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم الدوسري، وبطولة نورة عيد، نوف السعد، عبدالله القحطاني، سلمان الزبيل، خالد العبودي، سلطان المقبالي.

ومن مسلسلاتها أيضاً مسلسل "ظل الحلم" من إخراج عمر الديني، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان تركي اليوسف، هيفاء حسين، محمد الطويان، إيمان الغربي شعيفان العتيبي، وعلي السعد.

وكانت لها تجربة جميلة أيضاً في مسلسل "سريع سريع " من إﺧﺮاﺝ: عمر الديني وﺗﺄﻟﻴﻒ: علاء حمزة، وبطولة الفنان فايز المالكي، راشد الشمراني، حسن عسيري، إلهام علي، فيصل العمري، شعيفان محمد، خالد صقر.

ومسلسل "60 يوم" من ﺇﺧﺮاﺝ سيف يوسف، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جوزيف فوزي، وبطولة الفنان تركي اليوسف، شعيفان محمد، شيماء الفضل، ريما العلي، طلال الشمري.

وأطول عمل لها كان مسلسل "الميراث"، وهو أول مسلسل سعودي سوب أوبرا وصل عدد حلقاته لـ750 من إخراج تامر بسيوني، عبدالله الجنيبي، ومن بطولة نخبة من الفنانين، منهم الفنانة هند محمد، محمد الحجي، تركي الكريديس، عبدالله القحطاني، نور حسين، زار الباوشي، عزام النمري، فوزي المتعب، شيماء الفضل الكابتن ريما، سلطان المقبالي، بالإضافة إلى آخرين.

وتواجدت في مسلسل "عذراء" من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، وﺗﺄﻟﻴﻒ علي شمس ومحمد شمس، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، سعاد علي، هيفاء حسين، أحمد إيراج، مرام البلوشي، عبدالله الطليحي.

وكان آخر أعمالها مسلسل "مفترق الطرق" من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد يحيى وبطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري،علي الطيب،جومانا مراد، هدى المفتي.

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تجارب سماح زيدان السينمائية

خاضتالتجارب السينمائية من خلال فيلم "أيقظتني" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف ريم سمير البيات، وبطولة الفنان راشد الورثان، عهد كامل، إبراهيم الحساوي، فيصل الدوخي، سمر البيات.

وفيلم "عبور" من ﺇﺧﺮاﺝ وتأليف سلمان يوسف، ومن بطولة الفنان حسن محمد عمر السعيدي، فوز الشرقاوي، سماح زيدان.

وآخر فيلم سينمائي شاركت به هو فيلم "بحر الماس" وهو عمل مصري سعودي من ﺇﺧﺮاﺝ سيف يوسف ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عاطف عبداللطيف، وقصة جوزيف فوزي، من بطولة الفنان شعيفان محمد العتيبي، شيماء الفضل، سماح زيدان، عاطف عبداللطيف، ندى بهجت، عبير فاروق.

سماح زيدان وجديدها القادم

تكريم سماح زيدان بمهرجان الهرم والبحرين

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وتنتظرعرض مسلسلها الجديد "عايشين معانا"، وتقع أحداثه في 10 حلقات، من بطولة الفنان خالد صقر، فاطمة الشريف، أغادير السعيد، بالإضافة إلى آخرين.كُرِّمت الفنانة، مؤخراً، بمهرجان الهرم، بنسخته الـ11، ضمن 100شخصية عربية مؤثرة بالعالم العربي. كما كُرمت كعضو لجنة تحكيم في مهرجان البحرين السينمائي.

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