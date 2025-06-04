هل سيكشف بروكلين بيكهام أسرار عائلته كما فعل الأمير هاري لصالح زوجته؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - يبدو أن الخلافات العائلية التي باتت حديث وسائل التواصل الاجتماعي بين زوجة بروكلين بيكهام ووالدته فيكتوريا بيكهام قد تتخذ شكلاً آخر في كونها عناوين إخبارية أو تلخيصها غير مجرد بُعد الزوجين عن عائلة بيكهام، حيث يُزعم أن بروكلين يرى في الأمير هاري مرشداً له نظراً لموقفه المناهض للعائلة المالكة ودفاعه العلني المتكرر عن زوجته ميغان ماركل.

هل سيفتح بروكلين بيكهام النار على عائلته كما فعل الأمير هاري؟

أفاد مصدر مطلع لموقع Daily Mail، أن بروكلين بيكهام يرى أن الأمير هاري مرشد له، حيث أبدى إعجابه الشديد بموقفه المؤيد لنفسه ولزوجته، وهذا ما دفعه لفعل الشيء نفسه، ومن المثير في هذه التصريحات أن بروكلين قد يُعلن عن شكواه، ويكشف عن حقيقته، كما فعل دوق ساسكس منذ أن ترك عائلته وتخلى عن منصبه كعضو عامل في العائلة المالكة البريطانية، واختار موطن زوجته ميغان ماركل -الولايات المتحدة الأمريكية- ليكون موطناً لهما وطفليهما.

خلاف بروكلين وزوجته نيكولا بيلتز مع عائلة بيكهام

على طريقة انسحاب الأمير هاري من عائلته الذي لُقِّب باتفاق "ميغسيت"، بدأ خلاف بروكلين وعائلته المُلقَّب بـ"بيكسيت"، منذ حفل زفافه في أبريل 2022، وعلى الرغم من الظهور الإعلامي للزوجين بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز، إلا أن غيابهما في حفل يوم ميلاد ديفيد بيكهام أثار التساؤلات والشكوك حول التوتر في علاقة الزوجين بعائلة بيكهام.

وقد باتت هذه الشكوك مؤكدة نوعاً ما بعدما شارك بروكلين بيكهام مقطع فيديو يجمعه بزوجته، وهما يركبان دراجة نارية حمراء معاً، على أنغام أغنية للمغنية لانا ديل راي، وكأنه يدعم زوجته علناً في ظل تداول أنباء التوترات بينها وبين والدته، وعلق قائلاً: "عالمي كله، سأحبك إلى الأبد، سأختارك دائماً يا حبيبتي، أنتِ أروع شخص أعرفه، أنا وأنتِ إلى الأبد يا حبيبتي️".

وبعد ساعات، يأتي كروز بيكهام -شقيق بروكلين الأصغر، البالغ من العمر 20 عاماً- وينشر صورة تجمعه مع بروكلين وعائلة بيكهام على حسابه على إنستغرام، وظهر في الصورة أيضاً والداه ديفيد وفيكتوريا، بالإضافة إلى شقيقيه روميو وهاربر، وكتب كروز على الصورة: "أحب عائلتي، أحبكما يا أمي وأبي أكثر من أي شيء آخر، لقد منحتمانا الحياة واهتممتما بنا مهما كلف الأمر، لا أستطيع وصف مدى سعادتنا بوجودكما في حياتنا".

بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز يأملان في إنجاب أطفال

أعرب بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز عن حماسهما لتأسيس أسرة وإنجاب أطفال، وذلك خلال فيديو جديد نشرته مجلة Glamour، حيث أشار بروكلين إلى أن نيكولا ستكون أماً رائعة، وفي مقطع الفيديو عندما طُلب منهما النظر في عيني بعضهما البعض لمدة دقيقتين والكشف عما يريانه، قال بروكلين: "أرانا عندما ننجب أطفالنا"، بينما تضيف نيكولا: "أرى والد أطفالي المستقبلي".

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