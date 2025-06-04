تزامناً مع طرح الإعلان الرسمي له.. فيلم قفلة يشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان بالم سبرينغز السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - يشارك الفيلم المصري القصير ""قفلة في المسابقة الرسمية بـ مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته 37. حيث يتنافس الفيلم مع أكثر من 300 فيلم قصير من أكثر من 100 دولة حول العالم على جوائز المهرجان ضمن قسم Welcome to the neighborhood.

ويعتبر مهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي واحد من أهم وأرقي مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم حيث تقام فاعلياته في مدينة بالم سبرينغز بكاليفورنيا وهو من ضمن المهرجانات المؤهلة رسمياً لجوائز الأوسكار وBAFTA وجويا (إسبانيا).

طرح الإعلان الرسمي لفيلم "قفلة"

وقد تم طرح الإعلان الرسمي لفيلم "قفلة" تزامناً مع إعلان مشاركته بالمهرجان.

يذكر أن فيلم "قفلة" قد حظى بردود فعل إيجابية خلال مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة 55 من مهرجان Tampere Film Festival الذي تقام فعالياته في مدينة تامبيري الفنلندية وهو أيضاً من المهرجانات المؤهلة للأوسكار.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed El Zoghby (@zoghbyyy)

يمكنك قراءة.. جيهان الشماشرجي: خدودي طبيعية وكنت أقدم شاي وقهوة للعمال في الورشة

أبطال وقصة فيلم "قفلة"

فيلم قفلة من بطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف دريس. من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وإنتاج هند متولي، منتج مشارك محمد حفظي، صفي الدين محمود وباهو بخش، علي العربي، أحمد عامر، شريف فتحي، إبراهيم النجاري ومصطفى الكاشف.

الملصق الدعائي لفيلم قفلة- الصورة من المركز الصحفي للشركة المنتجة



وتدور أحداث الفيلم في فجر ليلة العيد داخل عمارة سكنية حيث تعيش عائلة يواجه جدها أزمة صحية طارئة. يغادر الأبناء الرجال في سباق مع الزمن بحثًا عن طبيب لإنقاذه، لكنهم لا يعودون، تاركين النساء وأطفالهن في حالة ترقب وقلق، ينتظرون معجزة تغير مجرى الأحداث.

وبينما يتصاعد التوتر، تتفاجأ النساء بدخول فتاة مستأجرة في العمارة برفقة شاب غريب. هذا اللقاء غير المتوقع يشعل سلسلة من التفاعلات النفسية الحادة بين نساء العمارة وأطفالهن، حيث يبدأن في إسقاط مخاوفهن وتوتراتهن المكبوتة على الفتاة والشاب، في انعكاس مثير للإسقاط النفسي (Projection)، مما يكشف عن تعقيدات دفينة في علاقاتهم ونفسياتهم.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»