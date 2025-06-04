إياد نصار يتحدث عن مُشاركته في المشروع X وتعاونه مع كريم عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - عبَّر الفنان إياد نصار عن سعادته وإشادته بالمُشاركة بالفيلم السينمائي الجديد "المشروع X" الذي يُجسد بطولته أمام الفنان كريم عبد العزيز، وحقق نجاحًا لدى الجمهور منذ طرحه بدور العرض السينمائي في مصر وعدد من الدول العربية.

إياد نصار يؤكد بأن كريم عبد العزيز ممثل قوي وتجمعهما علاقة صداقة

وعن تعاونه مع الفنانوالمخرج بيتر ميمي والشركة المُنتجةقال الفنان إياد نصار بأن شهادته ستكون مجروحة، موضحًا بأنه حينما يعمل كل مرة على مشروع فني مع الفنانيستمتعان سويًا، حيث أنهما على المستوى الإنساني أصدقاء ويرى بأن الفنانممثل قوي ومُخلص في عمله بدرجة كبيرة، وذلك خلال لقاءه ببرنامج "مساء الإمارات" المُذاع على قناة "الظفرة".

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وأضاف الفنان إياد نصار عن مُشاركته ببطولة فيلم "المشروع X" بأن المخرج بيتر ميمي حينما أرسل له مشروع الفيلم اندهش وتسائل هل سيتم تنفيذ هذا الفيلم؟ مؤكدًا بأنه كان قرار جريء من المخرج بيتر ميمي والفنان كريم عبد العزيز والشركة المنتجة.

إياد نصار يتحدث عن الشخصية التي جسدها خلال أحداث الفيلم

و أوضح الفنانبأن الجراءة تعود إلى أن الفيلم "أكشن" وتم تصويره بمصر وخارجها مثل السلفادور والفاتيكان مما تطلب إنتاجًا ضخمًا، كما تحدث عن الشخصية التي يُجسدها خلال أحداث الفيلم وما جذبه لتجسيدها قائلًا بأنها شخصية تحتوي على تركيبة نفسية مُختلفة فهي لشخص عملي بدرجة كبيرة وبلا مشاعر وبها العديد من الصعوبات.

وإختتم الفنان إياد نصار حديثه بأنه يتمنى أن يكون الفيلم علامة نجاح لكل المُشاركين فيه وبأنهم مُتفائلين بذلك.

تفاصيل فيلم "المشروع X"

وتدور أحداثحول شخصية عالم مصريات يُدعى "يوسف الجمال" يُقرر السفر في رحلة مليئة بالإثارة والتشويق من مصر إلى الفاتيكان والعديد من الدول، لمحاولة البحث عن إجابة سؤال يشغله وهو هل الهر الأكبر كان مجرد مقبرة أم لا.

وجاء الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي وشارك بكتابة السيناريو أحمد حسني، ويُشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين من أبرزهم كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي كما يشهد الفيلم ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف ومن أبرزهم ماجد الكدواني، هنا الزاهد و كريم محمود عبد العزيز.

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