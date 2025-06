أبرز تجارب أنجلينا جولي بعالم الإخراج السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - تُعد النجمة أنجلينا أجولي Angelina Jolie واحدة من أبرز نجمات السينما العالمية ومن أبرز الفنانات اللواتي يحرص الجمهور على مُتابعة أفلامها السينمائية، وقد قدمت على مدار مسيرتها الفنية العديد من الأفلام التي لاقت نجاحاً كبيراً على مستوى العالم.

البداية في عالم السينما منذ سن صغيرة وصولاً لحصد العديد من الجوائز

وتحتفل النجمة أنجلينا جولي وكل مُحبيها بيوم ميلادها اليوم 4 يونيو، وحينما نُلقي نظرة على مسيرتها الفنية وبشكلٍ خاص مع السينما، نجد أنها بدأتها مع والدها عام 1982 حينما ظهرت معه بفيلم سينمائي، إلا أن ظهورها الحقيقي وموهبتها أمام الجمهور جاءت بمنتصف التسعينيات، حينما شاركت ببطولة عدد من الأفلام السينمائية.

وطوال مسيرتها السينمائية والتي تجاوزت الثلاثين عاماً جسدت أنجلينا جولي بطولة ما يُقارب الأربعين فيلماً سينمائياً أمام كبار النجوم والمُخرجين حول العالم، والتي من خلالها حصدت العديد من الجوائز من مختلف المهرجانات السينمائية حول العالم، ومن أبرز الجوائز التي حصلت عليها جائزتان للأوسكار، جائزة توني، وأيضاً ثلاث جوائز غولدن غلوب، وقد أُطلق عليها لقب الممثلة الأعلى أجراً في هوليوود أكثر من مرة.

وبالإضافة للنجاح الكبير للنجمة أنجلينا جولي في الأداء التمثيلي، فقد انعكس عشقها للسينما بتجربة الإنتاج والتأليف والإخراج لعدد من الأفلام السينمائية.

5 أفلام تُقدم أنجلينا جولي مخرجة سينمائية للجمهور

تأتي تجربة الإخراج السينمائي من أبرز التجارب السينمائية التي قدمتها الفنانة، حيث شهد عام 2011 عرض أول فيلم سينمائي من إخراجها، والذي جاء من تأليفها أيضاً، وهو فيلم "In the Land of Blood and Honey".

وطوال 13 عاماً استكملت طريقها بالإخراج السينمائي، ففي عام 2014 تم عرض فيلم "Unbroken" والذي جسد بطولته جاك أوكونيل، وفي عام 2015 جاء الفيلم الثالث من إخراجها والذي جسدت بطولته أمام النجم براد بيت وهو فيلم "By the Sea".

كما شهد عام 2017 عرض فيلم " First They Killed My Father" من إخراج أنجلينا جولي، وفي عام 2024 تم عرض آخر الأفلام التي جاءت من إخراجها وهو فيلم " Without Blood" والذي شاركت بتأليفه مع أليساندرو باريكو وجسد بطولته سلمى حايك، خوان مينوجين.

