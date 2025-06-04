هند البلوشي تعلن عن عروض جديدة لمسرحية آخر رحلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - أعلنت الفنانة هند البلوشي عن عروض جديدة لمسرحية "آخر رحلة" وهي من بطولة الفنان طارق العلي وهند البلوشي، وأعادت نشر بوستر المسرحية والتي كتبت عليها: "‏المسرحية الكوميدية "آخر رحلة"، برؤية سينمائية من بطولة نجم الكوميديا الدكتور طارق العلي ومجموعة من النجوم على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي".

أبطال مسرحية "آخر رحلة"

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آخر أعمال هند البلوشي المسرحية

تكريم هند البلوشي بالكويت

آخر عمل عرض للفنانة هند البلوشي

و"" هي مسرحية من ﺇﺧﺮاﺝ خالد بوصخر، وﺗﺄﻟﻴﻒ ناصر البلوشي، وبطولة الفنان طارق العلي، إسماعيل سرور،، سعيد الملا، محمد عاشور، عبدالرحمن صابر، نورا بالألف، فيصل السعد، صالح الفيلجاوي، سلطان العلي، محمد الوزير، سعود المطيري، وعلي عيسى، وتُقدم عروضها على مسرح نقابة العمال في ميدان حولي بالكويت.وكان آخر عمل قدمته الفنانة هند البلوشي هي المسرحية الغنائية "عايش بقلب نورة"، قدمتها بالرياض من بطولتها بالإضافة إلى الفنان خالد العجيرب، عبدالله بهمن، منال العيسى، زياد القاضي، عبدالإله عبدالله، شنار الدوسري، أسامة الزهراني، العنود عبدالحكيم، سعود سليمان، أميرة أبا الخيل، عبدالمجيد الخالدي، تأليف وكلمات الأغاني لـ عثمان الشطي، أما الألحان فكانت لـ عبدالعزيز لويس.وقد كُرمت مؤخراً الفنانةبالكويت من خلال مهرجان باك ستيج السينمائي في دورته الأولى، وكتبت وقتها: "مهرجان باك ستيج السينمائي في دورته الأولى، شكراً محمد الحملي على تقديرك، وشكراً على دعمك وحرصك الدائم لإثراء الحركة الفنية، يشرفني الحضور وتكريمك وتقديرك وسام أتوسم به، وأتشرف أدامك الله في هذا العطاء اللامتناهي".وكان آخر عمل درامي للفنانةمع الفنانة هدى حسين بعنوان "ست الحسن" من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد شمس وعلي شمس، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، أحمد الجسمي، عبدالمحسن النمر، سحر حسين، وحبيب غلوم.

وعمل آخر مع الفنانة سعاد عبدالله بمسلسل حمل عنوان "مجاريح"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال سالم، ومن بطولة الفنانة سعاد عبدالله، أسمهان توفيق، هنادي الكندري، نور الدليمي، وعبدالله الطراروة.

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