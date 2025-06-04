أحمد السقا يوضح موقفه من مها الصغير: مش هرجع بس هفضل سندها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - على الرغم من انفصال أحمد السقا عن مها الصغير منذ فترة طويلة وإعلان الخبر رسمياً للجمهور خلال الأسابيع الماضية، لكن ما زال الثنائي يتصدر ترند مؤشرات البحث بسبب منشورات تحمل الكثير من الإساءة لمها الصغير يتم نشرها على حساب أحمد السقا على فيس بوك.

أحمد السقا يدعم مها الصغير رغم الانفصال

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن حديثٍ دار بينها وبين، وأكدت أنه لا يريد الدخول في أي نزاع أو مشاكل مع أم أولاده، ويرغب أن يعيش في هدوء وسلام من أجل أبنائه. وروت بسمة أنقال أنه يحمل مشاعر احترام نبيلة تجاه زوجته السابقة وأم أولاده، وقال أنه سيكون من يساندها إذا احتاجت لأي شيء، مؤكداً على عدم وجود أي نية للصلح والرجوع عن الانفصال.

وأشادت بسمة وهبة بتصرف أحمد السقا ووصفته بالشهم والنبيل، مؤكدة أن هناك بعض الأطراف تسعى لإشعال الخلاف والتوسط بين الطرفين بشكلٍ غير لائق، لكن أحمد السقا واعي ومدرك تماما لما يدور حوله.

انفصال السقا ومها الصغير

يُذكر أنأعلن انفصاله عنفي منشورٍ عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قال فيه: "الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدةمنفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".

وتابع السقا: "ومش عايز رغى ف الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصه والأخوه الصحفيين.... وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها... شكرا".

وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الإنفصال تصرف في قمة الإحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد ان اعلن بينما تأخرت هى ف الإعلان ففى هذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام اللتى قد توضح هذه الرغبه قريبا".

وبعد ساعات قليلة قام أحمد السقا بحذف المنشور، وذلك بعد توجيه اللوم له من قبل المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا المختلفة، على طريقة صياغة بيان الانفصال، حيث رأى الكثيرون أن السقا كان عليه كتابة البيان بطريقة مناسبة أكثر، والابتعاد عن التلميحات التي وجهها لطليقته خاصة مع وجود أبناء بينهما وعشرة سنوات طويلة، وهو ما استجاب له السقا وقام بحذف المنشور.

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