في آخر ظهور لها.. سميحة أيوب اختارت خليفتها من النجمات الجدد فمن تكون؟  

حنان مطاوع خليقة سميحة أيوب

سميحة أيوب في سطور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 05:57 مساءً - كشفت الفنانة الراحلةفي آخر مداخلة هاتفية أجرتها في برنامج "نجمك مع يارا" أنها تفضل أن تكون الفنانةهي خليفتها في عالم الفن من نجمات الجيل الجديد، وأكدت أنها الأنسب لتقديم سيرتها الذاتية سواء في عمل سينمائي أو درامي.فسرت الفنانة الراحلة سبب اختيارها للفنانةلتجسيد سيرتها الذاتية، قائلة: "أي شخص كنت سأختاره كان لابد أن يكون مميزاً ولديه مقومات فنية عالية.تمتلك هذه المقومات، فهي فنانة جميلة تتطور باستمرار، تعمل على نفسها بوعي ودراسة، وموهوبة بشكل واضح."وتابعت: "أنا أؤمن بأن اختيار الشخص لتجسيد سيرتي ليس مجرد قرار عاطفي، بل اختيار مبني على مجموعة من الصفات والقدرات التي تراها في الشخص نفسه."يُشار إلى أن الوسط الفني ودعأمس الثلاثاء 3 يونيو 2025، والتي وافتها المنية عن عمرٍ يناهز 93 عامًا، داخل منزلها بحي الزمالك في العاصمة المصرية القاهرة.تخرجت النجمة الكبيرة سميحة أيوب من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1953، وتتلمذت فيه على يد الفنان المسرحي زكي طليمات، وبلغ رصيدها على المسرح على مدار مشوارها الفني ما يقرب من 170 مسرحية، منها (رابعة العدوية، سكة السلامة، دماء على أستار الكعبة، أغا ممنون، دائرة الطباشير القوقازية.ورغم سيطرة الأعمال المسرحية على غالبية مساحة أعمالها الفنية، إلا أنها كان لها مشاركات عديدة في السينما والتلفزيون، ففي السينما تميزت من خلال أفلام عدة منها (أرض النفاق، فجر الاسلام، مع السعادة، بين الاطلال) بالإضافة إلى (تيتة رهيبة والليلة الكبيرة)، وفي التلفزيون قدمت العديد من الأعمال البارزة من أهمها (الضوء الشارد، أوان الورد، أميرة في عابدين، المصراوية) ومؤخراً (الطاووس ونقل عام وحكايات جروب العيلة وانحراف وسكر زيادة ومزاج الخير ومولد وصاحبه غايب وأوراق التوت والمرافعة) كما نالت العديد من التكريمات والجوائز الهامة من عدة دول ورؤساء.يمكنك متابعة سميحة أيوب تتلقى اتصالاً من وزير الثقافة المصري بشأن أزمة المسرح العائم

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