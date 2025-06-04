شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الجزء الثاني من وثائقي الزعيم في العاشرة مساء والان مع تفاصيل الخبر

تعرض شاشة الوثائقية اليوم الأربعاء الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي (الزعيم)، وذلك في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على شاشة الوثائقية.



عادل إمام

يوثق الجزء الثاني التحول المهم في مسيرة الفنان المصري عادل إمام، في أعقاب زيارته لمحافظة أسيوط عام 1988 متحديًا الجماعات الإرهابية، وزيادة توهجه الفني خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، مع تقديمه عددًا من الأعمال السينمائية البارزة التي تناولت قضايا مهمة، مثل الإرهاب والتطرف، وأحلام الطبقة الوسطى في المجتمع المصري وهمومها.

كما يكشف الجزء الثاني عن تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام عام 1997، من قِبل تنظيم إرهابي تابع للجماعة الإسلامية الإرهابية، عُرف حينذاك باسم "تنظيم أبو رواش".

ويتضمن الفيلم -لأول مرة- شهادة حصرية من أحد المتهمين في تلك القضية، الذي عوقب بالسجن عشر سنوات.

ويسلط هذا الجزء أيضًا الضوء على مرحلة الألفية الجديدة في رحلة عادل إمام، ودوره بوصفه سفيرًا للنوايا الحسنة لشؤون اللاجئين، وزياراته إلى كثير من العواصم العربية، إلى جانب تقديمه عددًا من الأعمال في تلك الحقبة، أثبت بها قدراته الفنية الفائقة على الاستمرار أكثر من نصف قرن، متربعًا على عرش الفن المصري والعربي.