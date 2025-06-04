شكرا لقرائتكم خبر عن مروى اللبنانية تطرح اليوم أغنيتها الجديدة "أهلاً بالعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة اللبنانية مروى، لطرح أحدث أعمالها الغنائية المصورة بعنوان "أهلاً بالعيد"، لتستقبل بها عيد الأضحى المبارك، من كلمات شريف طاهر، وألحان مجدي أبوعوف، وتوزيع مصطفى أبو ريا، وتم تصويرها بطريقة استعراضية مبهجة، مزجت فيها مروى بين الغناء والرقص والألوان الزاهية.

من ناحية أخرى قالت مروى في تصرحيات سابقة لـ الخليج 365، إنها تشتاق للعودة الى عالم الدراما والسينما، ولكن تتمنى أن يقدم لها ورق مميز ومختلف، حيث إنها لا تريد أن تكرر نفسها فى أى عمل جديد.



آخر ظهور فنى للفنانة مروى، كان من خلال مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، والتى عرضت الصيف الماضى، من بطولة علاء مرسى وأحمد سلامة وأحمد زهران ومصطفى إمام والماسة منى السعيد، من تأليف أيمن العوضى، وديكور أحمد عبد العزيز، والألحان صالح أبو الدهب، والاستعراضات ياسر يانى، إخراج حسام الدين صلاح.

وجسدت مروى من خلال المسرحية شخصية "وردة" بنت البلد الجدعة التى تساند شريك حياتها وتقف خلفه بجدية تامة، وهى فى نفس الوقت لا ينقصها الدلال وخفة الدم، وتتفرد بأسلوبها حفاظا على كرامتها وكبريائها.