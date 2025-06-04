شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنانة السورية حنان اللولو بعد صراع مع مرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت، اليوم، الفنانة السورية حنان اللولو بعد صراعها مع مرض السرطان، ودخولها منذ أيام الرعاية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية.

وحرصت نقابة الفنانين السوريين على نعيها، حيث نشرت صورة لها عبر فيس بوك، معلقة عليها: تعازينا القلبية بوفاة الفنانة حنان اللولو بعد صراع مع المرض إنا لله و إنا إليه راجعون.

وكانت ابنتها كشفت فى تصريحات سابقة أن تدهور الحالة الصحية ناتج عن مضاعفات سببها عودة مرض السرطان، الذى كانت قد عانت منه سابقًا وخضعت لعلاج مكثف وقتها، شمل استئصال جزء من المعدة.

يذكر أن حنان اللولو شاركت من التسعينات في عدد من الأعمال الدرامية السورية، منها مسلسلات: فذلكة عربية، عشتار، شاميات، وبقعة ضوء 9، دنيا، وهارون، أنت عمري وغيرها.

وفاة حنان اللولو