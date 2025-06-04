شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب: مشكلة جودة أغنية "سيبتك" قد يكون بسبب انقطاع النت أو الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب حسام حبيب على توضيح موقفه بشكل مباشر من التعليقات السلبية التي طالت جودة صوت أحدث أغانيه "سيبتك"، والتي تم طرحها أمس عبر موقع يوتيوب.

جاء ذلك بعد أن لاحظ حسام حبيب تفاعل الجمهور وانتقادات بعض المستمعين حول جودة الصوت في الأغنية، حيث قرر أن يكشف تفاصيل العمل والإجراءات التي اتخذها قبل طرح الأغنية، مؤكدا حرصه الدائم على تقديم أفضل ما لديه لجمهوره.



نشر حسام حبيب مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك تحت عنوان "توضيح"، حيث أوضح أن المشكلة مرتبطة بنقل الصوت والموسيقى، ومن الوارد أن تكون حدثت بسبب انقطاع الإنترنت أو الكهرباء".

يذكر أن أغنية "سيبتك" طرحها حسام حبيب على موقع يوتيوب أمس الثلاثاء، وهي من كلمات الشاعر أدهم معتز، وألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، ومن إنتاج "روتانا".