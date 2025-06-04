شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر لكل بطل من أبطال مسلسل فات الميعاد قبل عرضه على DMC والان مع تفاصيل الخبر

طرحت الشركة المنتجة لـ مسلسل فات الميعاد بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى، البوسترات المنفردة للعمل، حيث تصدر كل بطل من الأبطال بوستراً دعائياً منفرداً وذلك قبل انطلاق عرض المسلسل على قناتى DMC وDMC دراما ومنصة watch it بعد عيد الأضحى المقبل.

مسلسل فات المعياد يجمع أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى فى الدراما مجدداً بعد 6 سنوات من تقديمهما مسلسل الآنسة فرح"، الذي تم عرضه على مدار 5 مواسم مختلفة بداية من عام 2019، وهو العمل المقتبس عن المسلسل الأمريكي جين العذراء، الذي تم بثه لمدة خمسة مواسم على قناة ذا سي دبليو في الولايات المتحدة منذ عام 2014

مسلسل فات الميعاد تدور أحداثه المسلسل في دراما اجتماعية من 30 حلقة، حيث تبدأ القصة بحدث يبدو عاديًا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها بإستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل، ليتورطوا جميعًا فى صراع درامى شيق تتبدل فيه حيواتهم.

ويتكشف مع كل تطور فى الأحداث خبايا عما تخفيه نفس كل منهم، كأن ضغط الأحداث يلقى بأضواء ساطعة على مناطق لم تكن مكتشفة أو ظاهرة فى شخص كل منهم أمام الأخرين وربما أمام أنفسهم، وذلك وسط عوالم مليئة بالرومانسية والحب وما تفرضه من ود وشجاعة أحيانًا، ومن خوف وجبن وتناقض فى أحيان أخرى.

مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، والمشرف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدى، أحمد صفوت، ولاء الشريف، فدى عابد، محمد علي رزق، محمود البزاوى، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، سلوى محمد على، محمد السويسىوعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.



ابطال مسلسل فات الميعاد



مسلسل فات الميعاد



اسماء ابو اليزيد واحمد مجدي



اسماء ابو اليزيد واحمد صفوت



اسماء ابو اليزيد



احمد مجدي



احمد صفوت



محمود البزاوي



محمد على رزق



سلوى محمد على



فدوى عابد



ولاء الشريف



محمد ابو داود



محمد خميس



محمد السويسي