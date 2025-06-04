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شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر لكل بطل من أبطال مسلسل فات الميعاد قبل عرضه على DMC والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالأربعاء، 04 يونيو 2025 03:00 م
ويتكشف مع كل تطور فى الأحداث خبايا عما تخفيه نفس كل منهم، كأن ضغط الأحداث يلقى بأضواء ساطعة على مناطق لم تكن مكتشفة أو ظاهرة فى شخص كل منهم أمام الأخرين وربما أمام أنفسهم، وذلك وسط عوالم مليئة بالرومانسية والحب وما تفرضه من ود وشجاعة أحيانًا، ومن خوف وجبن وتناقض فى أحيان أخرى.
مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، والمشرف على الكتابة محمد فريد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدى، أحمد صفوت، ولاء الشريف، فدى عابد، محمد علي رزق، محمود البزاوى، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، سلوى محمد على، محمد السويسىوعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.
ابطال مسلسل فات الميعاد
مسلسل فات الميعاد
اسماء ابو اليزيد واحمد مجدي
اسماء ابو اليزيد واحمد صفوت
اسماء ابو اليزيد
احمد مجدي
احمد صفوت
محمود البزاوي
محمد على رزق
سلوى محمد على
فدوى عابد
ولاء الشريف
محمد ابو داود
محمد خميس
محمد السويسي
كريم ادريانو
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