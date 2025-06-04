شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البوستر الرسمي لفيلم "آخر راجل في العالم" والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الشركة المنتجة للفيلم " آخر رجل في العالم"، البوستر الرسمي للعمل على مواقع التواصل الاجتماعي استعدادًا لعرضه في السينمات قريبًا.



آخر رجل في العالم



الفيلم من نوعية كوميدي فانتازيا وتدور أحداثه حول "تعويذة فرعونية" تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى "كمال" الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو "آخر رجل في العالم"، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.

الفيلم من بطولة أيمن منصور ويشاركه في البطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وهو قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي.