فيلم جيهان الشماشرجي وصدقي صخر "قفلة" ينافس مع 300 عمل بمهرجان Palm Springs

يشارك الفيلم المصري القصير قفلة في المسابقة الرسمية بمهرجان بالم سبرينغز السينمائي الدولي في دورته 37. حيث يتنافس الفيلم مع أكثر من 300 فيلم قصير من أكثر من 100 دولة حول العالم على جوائز المهرجان ضمن قسم Welcome to the neighborhood.

ويعتبر مهرجان بالم سبرينجز السينمائي الدولي واحد من أهم وأرقي مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم حيث تقام فاعلياته في مدينة بالم سبرينجز بكاليفورنيا وهو من ضمن المهرجانات المؤهلة رسمياً لجوائز الأوسكار وBAFTA وجويا (إسبانيا).

وقد تم طرح الإعلان الرسمي لفيلم قفلة تزامناً مع إعلان مشاركته بالمهرجان.



فيلم قفلة قد حظى بردود فعل إيجابية خلال مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة 55 من مهرجان Tampere Film Festival الذي تقام فعالياته في مدينة تامبيري الفنلندية وهو أيضاً من المهرجانات المؤهلة للأوسكار.

فيلم قفلة من بطولة جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، مالك عماد، يارا جبران، نجلاء يونس، شيماء فاروق ويوسف دريس. من تأليف وإخراج أحمد مصطفى الزغبي، وإنتاج هند متولي، منتج مشارك محمد حفظي، صفي الدين محمود وباهو بخش، علي العربي، أحمد عامر، شريف فتحي، إبراهيم النجاري ومصطفى الكاشف.

تدور أحداث الفيلم في فجر ليلة العيد داخل عمارة سكنية حيث تعيش عائلة يواجه جدها أزمة صحية طارئة. يغادر الأبناء الرجال في سباق مع الزمن بحثا عن طبيب لإنقاذه، لكنهم لا يعودون، تاركين النساء وأطفالهن في حالة ترقب وقلق، ينتظرون معجزة تغير مجرى الأحداث. وبينما يتصاعد التوتر، تتفاجأ النساء بدخول فتاة مستأجرة في العمارة برفقة شاب غريب. هذا اللقاء غير المتوقع يشعل سلسلة من التفاعلات النفسية الحادة بين نساء العمارة وأطفالهن، حيث يبدأن في إسقاط مخاوفهن وتوتراتهن المكبوتة على الفتاة والشاب، في انعكاس مثير للإسقاط النفسي (Projection)، مما يكشف عن تعقيدات دفينة في علاقاتهم ونفسياتهم.