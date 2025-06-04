شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. محمود عبد العزيز "الساحر" الذى سكن القلوب ولم يغب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل محمود عبد العزيز، أحد أبرز رموز الفن المصري والعربي، والذي ترك بصمة لا تمحى في ذاكرة الجمهور بأعماله المتنوعة بين الدراما والسينما، وأدواره التي جمعت بين العمق والبساطة، وجعلته يستحق عن جدارة لقب "الساحر".

ولد محمود عبد العزيز في مثل هذا اليوم من عام 1946 في محافظة الإسكندرية، وبدأ مشواره الفني في السبعينيات بعد تخرجه فى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، وهناك كانت بدايته الحقيقية من خلال المسرح الجامعي، قبل أن يلفت أنظار المخرجين إلى موهبته المتفردة.

قدم "الساحر" خلال مسيرته أكثر من 100 عمل فني، تنوعت بين السينما والتليفزيون، ونجح في أن يفرض نفسه كنجم من طراز خاص بفضل اختياراته الذكية وقدرته على التلون والتمرد على الأدوار النمطية.

من أبرز أفلامه: الكيت كات، الساحر، إعدام ميت، العار، جري الوحوش، البرئ، الكيف.

أما في الدراما التليفزيونية، فقد أبدع في مسلسلات مثل: رأفت الهجان (والذي جسّد فيه دور الجاسوس المصري في إسرائيل، في أداء بات من علامات الدراما المصرية)، محمود المصري، باب الخلق، جبل الحلال.

رحل "الساحر" عن عالمنا في 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض، لكن حضوره ظل حيًا في قلوب محبيه، الذين يتذكرونه في كل مشهد عبقري أدّاه، وكل ابتسامة أضفاها على الشاشة.

وفي ذكرى ميلاده، يتجدد الحديث عن فنان ترك رصيدًا غنيًا من الفن الراقي، وجعل من كل دور لعبه بصمة لا تُنسى، ليبقى محمود عبد العزيز واحدًا من عمالقة الفن الذين لا يتكررون.