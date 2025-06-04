هل اعتزل أحمد سعد؟ زوجته ترد وتكشف الحقيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان المصري أحمد سعد حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورًا من الحرم النبوي الشريف، وتأكيده أنه “تاب إلى الله”، وذلك بالتزامن مع فيديو يوثق لحظة بدءه إزالة الوشم من يديه، ما دفع كثيرين للتكهن بنيّته اعتزال الفن نهائيًا.

وردّت زوجته ومديرة أعماله، علياء بسيوني، على هذه الشائعات في تصريحات صحافية، نافية تمامًا نية أحمد سعد اعتزال الغناء، وأكدت أنه يستعد حاليًا لجولة من الحفلات خلال موسم عيد الأضحى وصيف 2025.

وقالت علياء إن سعد سيبدأ جولته بحفل في بورتو مارينا في ثالث أيام عيد الأضحى، يليه حفل آخر في 14 حزيران (يونيو) في الجامعة الأميركية بالقاهرة، كما يُجهّز لإحياء سلسلة من الحفلات في الساحل الشمالي، أبرزها في مراسي، إلى جانب أماكن أخرى لا تزال قيد التفاوض.

أما بشأن قراره إزالة الوشم، فأوضحت علياء أن أحمد اتخذ هذا القرار بمبادرة شخصية دون أي ضغط خارجي، وشارك الجمهور تجربته من باب التشجيع، لا بهدف إثارة الجدل أو تصدّر الترند، مضيفةً: “أكيد مش هيعتزل، هو راح يؤدي فريضة الحج زي أي مسلم طبيعي، وكلنا فرحانين بيه”.

وكان الفنان أحمد سعد قد نشر فيديو عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، يظهر فيه أثناء جلسة إزالة الوشم، وعلّق عليه بالقول: “ابتديت مرحلة إزالة التاتو، وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها”.