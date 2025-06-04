فن ومشاهير

حسام حبيب يعتذر من جمهوره بعد خطأ فني ويعد بحل سريع

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حسام حبيب يعتذر من جمهوره بعد خطأ فني ويعد بحل سريع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان حسام حبيب عن استعداده للظهور في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك”، للحديث عن كواليس تحضيرات أغنيته الجديدة “سيبتك”، التي طُرحت مساء أمس (الثلاثاء)، ولاقت تفاعلاً واسعاً بين جمهوره.

وكتب حبيب عبر خاصية القصص المصوّرة على حسابه الرسمي في “إنستغرام”: “في لايڤ تيك توك خلال ساعات، هنحكي مع بعض كواليس تحضيرات أغنية ‘سيبتك’، والمشاكل والتحديات اللي واجهتنا”.

كما اعتذر حبيب للجمهور عن الخطأ الفني الذي تسبّب بعدم توافر الأغنية لبعض الوقت بعد طرحها، قائلاً: “وكمان بعتذر وبطمّنكم عن الخطأ التقني اللي حصل في الأغنية، وهيتم معالجة الخطأ في خلال ساعات، منتظر أسئلتكم ورأيكم.”

يُذكر أن “سيبتك” هي أولى أغاني ألبوم حسام حبيب الجديد لصيف 2025، وتشكّل أول تعاون له مع شركة “روتانا”. الأغنية من كلمات أدهم معتز، ألحان تامر علي، وتوزيع أحمد وجيه، وتشهد عودة حبيب إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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