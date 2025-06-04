شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير 90 % من فيلم " أسد" ومنتج العمل يكشف الكواليس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتهى القائمون على فيلم أسد للنجم محمد رمضان والمخرج محمد دياب من تصوير 90% فى أحداث العمل، وذلك على مدار 56 يوماً، على أن يستكمل تصوير المشاهد المتبقية بعد أجازة عيد الأضحي، وليبدأ بعدها المخرج مرحلة ما بعد الإنتاج والتي تشمل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية وغيرها من التفاصيل ليكون بعدها الفيلم جاهزا للعرض محليا وعربيا وعالميا.

وأكد المنتج موسى أبو طالب أن فيلم أسد من الأعمال الضخمة إنتاجيا، ويتطلب وقتًا طويلا للتحضير والبروفات، خاصة أنه يعود بنا إلى فترة 1800 وما بعدها، وهي مرحلة تاريخية لها تفاصيلها الخاصة من ملابس وديكورات وإكسسوارات، والتي نسعى لتقديمها سينمائيا بطريقة دقيقة وصحيحة".

وأضاف أبو طالب:"بدأنا التحضيرات والمعاينات منذ أكثر من عام، حيث عمل مصمم الديكور أحمد فايز مع فريق كبير من المهندسين والعمال على تنفيذ ديكورات تناسب تلك الفترة التاريخية، بالتعاون مع المخرج محمد دياب، واختيار الأماكن التي تتناسب وأحداث الفيلم، والتي وصلت لـ 15 موقع تصوير متنوعًا بين القاهرة وضواحيها وعدد من المحافظات.

وتابع منتج فيلم "أسد":"استغرق تنفيذ بعض الديكورات، مثل ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، نحو 3 أشهر، كما شملت التحضيرات تجهيز الملابس والإكسسوارات لما يقرب من 2000 شخص. وقد بذلت مصممة الأزياء ريم العدل وفريقها مجهودًا ضخمًا على مدار نحو 6 أشهر، تم خلالها تجهيز ملابس العديد من مشاهد الفيلم".

وأشار أبو طالب إلى أن الفيلم يضم عددًا كبيرًا من مشاهد الحركة المصممة، بالتعاون مع فريق محترف بقيادة مصمم المعارك العالمي Kaloyan Vodenicharov، والذي تولّى تدريب الممثلين على أداء هذه المشاهد، خاصة وأن الفيلم يشارك في بطولته نحو 70 ممثلًا، بينهم 12 بطلًا وضيوف شرف من مصر وفلسطين ولبنان والسودان، بالإضافة إلى أكثر من 50 ممثلًا مشاركًا في الأحداث، بعضهم يؤدي مشهدًا واحدًا فقط ضمن الحبكة الأساسية.

وحول موعد عرض الفيلم، حوله قال أبو طالب: "حتى الآن لا يمكن تحديد موعد نهائي للعرض، لحين الإنتهاء من جميع مراحل الفيلم خاصة وأن كل مرحلة منهم في غاية الأهمية وسيتم تنفيذها بمنتهي الدقة في أماكنها التي سيتم إختيارها لتقديم أفضل صورة وصوت وموسيقي تصويرية وجرافيك لتقديم تجربة سينمائية مميزة للجمهور الذي سيشاهد الفيلم، للك سيتم اتخاذ القرار بعد الانتهاء من كل المراحل الخاصة بالفيلم بالكامل"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركّز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع، من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، وكيف انتهت، ففيلم (أسد) يقدّم قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار".

يشار إلى أن فيلم "أسد"من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري ومونتاج أحمد حافظ وديكور احمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان واللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، السودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.



محمد رمضان مع المخرج محمد دياب



رزان جمال من فيلم اسد



المخرج محمد دياب من كواليس فيلم اسد



محمد رمضان ورزان جمال من فيلم اسد



محمد رمضان فى مشهد من فيلم اسد



محمد رمضان من تصوير فيلم اسد



محمد رمضان من فيلم اسد