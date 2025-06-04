سر غياب هنا الزاهد عن عمليات دعاية فيلم ريستارت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 01:24 مساءً - شهدت الأيام الماضية قيام الفنان تامر حسني بافتتاح فيلمه الجديد "ريستارت" بين مصر والسعودية، حيث أقام عرضاً خاصاً في القاهرة الأسبوع الماضي بحضور أبطاله، ولكن اللافت للانتباه هو غياب بطلة الفيلم الفنانة هنا الزاهد عن الاحتفال مع بافي الأبطال، ونفس الأمر حدث في افتتاح الفيلم بالسعودية مما جعل هناك تساؤلات حول سبب غياب هنا عن عمليات الترويج للفيلم.

هنا الزاهد تصوّر "الشاطر" مع أمير كرارة في تركيا

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هنا الزاهد غابت عن العروض الخاصةفي مصر والسعودية بسبب تواجدها خارج مصر، إذ سافرت إلى تركيا قبل 10 أيام من أجل تصوير فيلم "الشاطر" مع أمير كرارة هناك حسبما أكدتلـ""، حيث تم تحديد موعد السفر منذ فترة، خاصةً وأن المشاهد التي يتم تصويرها في تركيا هي الأخيرة في أحداث الفيلم وبعدها سيتم تجهيزه للعرض خلال شهر يوليو المقبل.

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فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى، وتظهر هنا خلال الأحداث بدور فتاة تعمل في سيرك وتقابل أمير كرارة ويخوضا رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.

هنا الزاهد بفيلمين في عيد الأضحى

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تتواجد في موسم عيد الأضحى السينمائي 2025 بفيلمين الأول هو "" الذي تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام الفنان تامر حسني في ثاني تعاون بينهما بالسينما بعد فيلم "بحبك" الذي تم عرضه عام 2022، والثاني "المشروع X" وتظهر فيه كضيفة شرف خلال 3 مشاهد فقط بشخصية زوجة كريم عبد العزيز التي تلقى مصرعها في انفجار سيارة.

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فيلم "ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو. والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا. لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميدية بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت. وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

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