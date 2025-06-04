ماذا قال عايض عن تكريمه في ألمانيا ضمن حفل جوائز DAF BAMA Music Award للموسيقى 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 يونيو 2025 01:24 مساءً - بعد أيامٍ من تكريمه في ألمانيا، نشر الفنان عايض عدداً من الصور له من حفل التكريم وأثناء تسلمه الجائزة ضمن حفل جوائز DAF BAMA Music Award للموسيقى 2025 التي مُنحت لعدد من الفنانين، وغنى فيها عايض أغنيته "لماح" التي تصدرت الترند منذ طرحها.

وعلق وكتب عايض: "هذا التكريم تتويج لسنوات من الشغف، والإصرار، والحلم اللي كبر معي خطوة بخطوة، شكراً لكل شخص شاركني الرحلة وآمن أن الفن يوصل من القلب للقلب بأي لغة كانت، وأهدي الجائزة لجمهوري اللي كان دايماً أقوى دافع وأكبر سبب للاستمرار، Thank you Daf bama " داف باما ".

تكريم عدد آخر من النجوم

هذا وقد تم تكريم عدد من النجوم في ألمانيا من مختلف الدول، وذلك عبر جوائز DAF BAMA Music Award، للموسيقى 2025، وكان من ضمن هؤلاء النجوم بجانب الفنان عايض، الفنانة أسماء لمنور من المغرب، هيفاء وهبي من لبنان، محمود التركي من العراق، السيلاوي من الأردن، هيلي لوف، توحي، وشابنام، بالإضافة إلى آخرين من الفنانات والفنانين من أمريكا، بريطانيا، إندونيسيا، أفغانستان، الهند، وتركيا، على مسرح مهرجان توزيع جوائز الداف باما في مدينة أوبرهاوزن الألمانية، وذلك في 31 مايو 2025.

وتفاعل معه جمهوره ومتابعوه والفنانون حيث كتب له الفنان إبراهيم الحجاج: "أسطورة حية نحن جميعاً فخورون بك يا أخي عيوض"، كما هنأه الفنان عبد العزيز عبدالله وكتب له: "تستاهل كل خير يا فنان"، فيما كتب له متابع: "ألف مبروك يا بطلنا الجائزة تستاهلك "، وعلق أحد المتابعين وكتب: "تستاهل ياعم الكل، بإذن الله مو آخر إنجاز"، فيما كتب متابع آخر: "جنتل يا عايض، الطلة ولا غلطة و ألف مبروك الجائزة ومنها للأعلى يارب نشوفك للعالمية "، كما كتب متابع آخر له: "تستاهل يا أفضل فنان سعودي"، وعلق متابع آخر بكلمة: "مبروك"، فيما كتب متابع له: "أطلق صباح بشوفتك"، وكتب متابع آخر له: "تستاهل كل خير يا قلبي"، وعلق أحد المتابعين وكتب: "والله تستاهل يا عايض من أول أغنية وأنت تستحق التكريم".

كما شارك الفنان عايض متابعيه بوستر حفل قادم له في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 10 يونيو 2025 وكتب " حبايب القلب أهل عسير أنتم بالقلب دائماً ومشتاق لكم كثير بانتظاركم بإذن الله تاريخ 10".

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نشاطات أخرى قادمة للفنان عايض

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هذا ويستعد كل من الفنانوالفنانة أصيل هميم لتقديم حفل خلال عيد الأضحى المبارك في الإمارات العربية المتحدة، وتحديداً في مدينة العين، وذلك بتاريخ 8 من يونيه بمركز العين للمؤتمرات ثالث أيام عيد الأضحى.

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